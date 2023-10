Basket in Carrozzina – Dopo due turni, le favorite rimangono a punteggio pieno

Nella seconda giornata del massimo campionato di pallacanestro in carrozzina, giocata tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, si confermano i rapporti di forza ipotizzati alla vigilia dell’inizio della competizione e già intravisti dopo il primo turno: vincono infatti tutte le grandi favorite per arrivare in fondo alla corsa Scudetto, con il bis di Amicacci, Briantea e S. Stefano e il positivo esordio casalingo della Dinamo.

La giornata si è aperta a Meda, dove i padroni di casa dell’UnipolSai Briantea84, alla seconda partita consecutiva sul parquet di casa, hanno vinto il derby lombardo contro l’SBS Montello 75 a 51. I canturini partono subito forte, chiudendo avanti il primo quarto doppiando gli avversari (20-10), e poi incrementando il vantaggio fino ad un ultimo periodo di amministrazione. Ancora ottima prova del capitano azzurro Filippo Carossino, che 26 punti con 11/19 al tiro; bene anche De Maggi (17 punti e 7/9 dal campo). Bella vittoria anche dei campioni d’Italia in carica della Deco Metalferro, che sul campo del Crich Pdm Treviso vincono 70 a 36, dando minuti a tutti i componenti del roster (e mandandone a referto ben 10). Ancora positivo il contributo dell’eterno Cavagnini, che segna 13 punti (catturando 8 rimbalzi) in appena 17 minuti di gioco. Quota 70 raggiunta anche dalla Dinamo Lab Banco di Sardegna, che alla prima stagionale (aveva riposato nel turno inaugurale) supera 70-23 la neopromossa Comes Boys Taranto, altra squadra all’esordio: partita indirizzata fin dai primi minuti e senza storia per 40 minuti, con i sardi sospinti dai 23 punti di Bellers. Doppia cifra per Ghione alla prima in maglia Dinamo (10 punti)

Nel posticipo di domenica, il S. Stefano Kos Group archivia velocemente la pratica GSD Porto Torres, vincendo 99 a 28. Match virtualmente chiuso già dopo il parziale iniziale da 24 a 2 con cui si apre il primo quarto: 29 i punti di un super Andrea Giaretti.

RISULTATI 2^ GIORNATA

Girone A

UnipolSai Briantea84 Cantù – SBS Montello 75-51

S Stefano Kos Group – GSD Porto Torres 99-28

Farmacia Pellicanò Reggio Calabria – Santa Lucia Roma (18 novembre)

Girone B

Dinamo Lab Banco di Sardegna – Comes Boys Taranto 70-23

Crich PDM Treviso – Deco Metalferro Amicacci Abruzzo 36-70

Riposa: Menarini Wheelchair Firenze

PROSSIMO TURNO (4 novembre)

Girone A

Santa Lucia Roma – SBS Montello (ore 15)

GSD Porto Torres – UnipolSai Briantea 84 Cantù (ore 15)

S. Stefano Kos Group – Farmacia Pellicanò Reggio Calabria (ore 15)

Girone B

Crich PDM Treviso – Dinamo Lab Banco di Sardegna (ore 15.30)

Comes Boys Taranto – Menarini Wheelchair Firenze (ore 18.30)

FOTO UFFICIO STAMPA DINAMO