Basket in Carrozzina – Finale Scudetto, è sfida tra UnipolSai e Amicacci Abruzzo

Da sabato 15 aprile alle ore 15 partirà la serie delle finali scudetto di Serie A Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) 2022-23. Una di fronte all’altra, come l’anno scorso – e come nel 2018 – UnipolSai Briantea84 Cantù e Deco Metalferro Amicacci Abruzzo. Prima sfida in programma al PalaCastrum di Giulianova, poi gara2 ed eventuale gara3 al PalaMeda – sabato 22 aprile alle ore 14 e domenica 23 aprile alle 16.30 -. Tutte le partite saranno visibili in diretta su Rai Sport + HD (canale 58 del digitale terrestre).

“È iniziata l’ultima fase di preparazione per la finale scudetto – ha commentato coach Jaglowski -. In queste settimane abbiamo cercato di mantenere la forma nonostante le assenze dei nazionali italiani che hanno partecipato al torneo in Francia e in Belgio. Durante gli allenamenti si percepisce tanta motivazione e voglia di combattere in campo, siamo pronti”.

LA SFIDA UNIPOLSAI VS DECO METALFERRO AMICACCI ABRUZZO – Quella di quest’anno sarà la quarta finale nel giro di due stagioni per i canturini e gli abruzzesi. Nell’annata 2021-22 le due compagini si sono affrontate nell’ultimo atto della Coppa Italia 2022 e nella serie delle finali scudetto 2022. Quest’anno UnipolSai e Amicacci Abruzzo si sono già incontrate nella finale di Supercoppa Italiana 2022. Assenti per infortunio tre atleti biancoblù, ormai indisponibili da diverso tempo: Davide Schiera, Elisabetta Bisegna e Anil Cegil.

LA STORIA – Dal 2013 la UnipolSai ha sempre partecipato alla Finale Scudetto del campionato, conquistando il trofeo in sette occasioni su nove (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2021 e 2022), senza dimenticare i titoli più storici del 1991 e 1992. Nel 2020 il torneo è stato cancellato a causa della pandemia di Covid-19. Per l’Amicacci si tratterà della terza finale scudetto della storia, dopo quella del 2018 e la più recente del 2022 perse proprio contro i biancoblù.

PROGRAMMA GARE

Gara uno: Deco Metalferro Amicacci Abruzzo-UnipolSai Briantea84: sabato 15 aprile, ore 15 (Diretta RaiSport)

Gara due: UnipolSai Briantea84 Cantù-Deco Metalferro Amicacci Abruzzo: sabato 22 aprile, ore 14 (Diretta RaiSport)

Eventuale gara tre: UnipolSai Briantea84 Cantù-Deco Metalferro Amicacci Abruzzo: domenica 23 aprile, ore 16.30 (Diretta RaiSport)

UFFICIO STAMPA

ASD BRIANTEA84