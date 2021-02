Basket in Carrozzina – Giornata di verdetti in Serie A

Sabato 27 febbraio si concluderà la stagione regolare della serie A di pallacanestro in carrozzina. Ultimi 40 minuti di gioco per stabilire gli accoppiamenti dei quarti di finale, al via già dalla settimana successiva (partite di andata il 6 marzo).

Tutto deciso o quasi nei due gironi che compongono il campionato 2021: nel raggruppamento A, il S. Stefano Avis ha conquistato matematicamente la leadership dopo la vittoria nel recupero infrasettimanale contro la Deco Group Amicacci Giulianova, rendendo di fatto ininfluente il risultato del match di ritorno tra le due squadre, che si giocherà in Abruzzo a partire dalle ore 15. Si giocano invece la terza piazza Studio 3A Millennium Basket e Dinamo Lab Banco di Sardegna, sempre dalle ore 15 a Piombino Dese: le due squadre sono appaiate a quota 2 punti, quindi vincere equivale a sopravanzare la rivale diretta ed evitare l’incrocio con la testa di serie numero uno del girone B.

Testa di serie numero uno che quasi certamente sarà la UnipolSai Briantea84 Cantù, che ospiterà il Gsd Porto Torres a Meda (palla a due alle ore 14), forte di un vantaggio di due punti in classifica, ma soprattutto di un +26 nella differenza canestri con i rivali che di fatto rappresenta molto più di una ipoteca sul primato. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sui canali della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina. La giornata si concluderà alle ore 19 con l’incontro di Reggio Calabria tra i padroni di casa della Farmacia Pellicanò e l’SBS Montello: i calabresi sono chiamati all’impresa (vincere la prima partita della propria storia in Serie A, e con un margine di 16 punti) per sopravanzare i bergamaschi in classifica.

