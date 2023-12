Basket in Carrozzina – I convocati della Nazionale per il raduno di Tirrenia

Ultimo appuntamento dell’anno solare 2025 per la Nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina, che dal 17 al 23 dicembre si radunerà presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Un ritiro congiunto che vedrà la Nazionale maggiore affiancata dai ragazzi della nuova Under 22.

Sono 25 gli atleti convocati dallo staff tecnico di coach Carlo Di Giusto.

Per la Nazionale maggiore:

Giulio Maria Papi (Bilbao), Joseph Joel Boganelli (Giovani e Tenaci/Amicacci Giulianova), Samuele Cini (Wheelchair Sport Firenze), Lorenzo Bassoli (Wheelchair Sport Firenze), Fabio Raimondi (Santo Stefano), Enrico Ghione (Dinamo Lab) Filippo Carossino (Briantea 84 Cantù), Andrea Giaretti (Santo Stefano), Dimitri Tanghe (Santo Stefano), Claudio Spanu (DinamoLab), Ahmed Raourahi (Padova Millennium Serie B), Mattia Scandolaro (Wheelchair Sport Firenze), Francesco Santorelli (Briantea 84), Gabriel Benvenuto (Giovani e Tenaci/Amicacci Giulianova), Domenico Maria Miceli (Special Bergamo).

Per la Nazionale Under 22:

Cristiano Uras (D Junior Team), Alessandro Sbuelz (Giovani e Tenaci/Briantea 84), Federico Balsamo (HB Torino/Santo Stefano), Luigi Topo (Giovani e Tenaci/Amicacci Giulianova), Andrea Asproni (D Junior Team), Gabriel Da Silva Pelizari (Padova Millennium Basket Serie B), Nicolò Tomaselli (Briantea 84), Simone Giuranna (Giovani e Tenaci), Bilal Oujedid (Wheelchair Sport Firenze), Alessio Ciciou (Lazio Basket).

Completano lo staff i tecnici Roberto Ceriscioli e Fabio Castellucci, la fisioterapista Scheila Bellito e il meccanico Claudio Possamai.

Il gruppo azzurro si ritroverà a Tirrenia nella serata di domenica 17 dicembre, poi due allenamenti al giorno fino allo sciogliete le righe del 23 dicembre.

Per la Nazionale maggiore il prossimo grande obiettivo è il Torneo di Qualificazione per le Paralimpiadi di Parigi, in programma ad Antibes (in Francia) dal prossimo 10 aprile.