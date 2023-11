Basket in Carrozzina – Il recap della terza giornata

Nella terza giornata della Serie A di pallacanestro in carrozzina giocata nel corso del pomeriggio di sabato 4 novembre, si registrano le vittorie nel girone A del S. Stefano Kos Group e dell’SBS Montello, mentre nel girone B arrivano i successi di Dinamo Lab Banco di Sardegna e Menarini Firenze, entrambi in trasferta. La giornata ha visto il rinvio della partita tra Gsd Porto Torres e UnipolSai Briantea84 Cantù a causa dell’emergenza maltempo, che ha sconsigliato il viaggio in Sardegna dei lombardi (da stabilire la data del recupero).

L’unica squadra che sale a quota sei punti dopo tre match è quindi il S. Stefano Kos Group, che sfodera l’ennesima prestazione convincente in casa contro la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria: 90 a 48 il finale di un match virtualmente già chiuso dopo un quarto: miglior prestazione stagionale per il neo acquisto De Miranda, che firma 33 punti in appena 22 minuti in campo, mentre Giaretti ne aggiunge 20 a referto, con 7/16 al tiro.

Convincente anche il successo della Dinamo Lab Banco di Sardegna nell’altro girone: i sardi rimangono imbattuti con 2 vittorie su 2 superando in trasferta il Crich Pdm Treviso 70 a 46, dopo un primo quarto di equilibrio. E’ nel secondo quarto che gli ospiti allungano, cavalcando soprattutto l’ottima vena realizzativa del neo-arrivo Ghione (che ne segna 20); nella ripresa il gap si allarga, lo svedese Linblom mette canestri pesanti (sarà top scorer con 26 punti) e per i veneti padroni di casa arriva il k.o.

Seconda vittoria stagionale anche per l’SBS Montello, che in trasferta a Roma strapazza 80 a 37 la neo-promossa Santa Lucia: partita priva di equilibrio fin dalle battute iniziali, con i lombardi che salgono oltre il trentello di vantaggio già all’intervallo lungo. Ancora sugli scudi l’argentino Gabas, miglior realizzatore con 22 punti. Primo successo infine per la Menarini Wheelchair Firenze di coach Castellucci, che vince in trasferta a Taranto 58 a 39.

RISULTATI 3^ GIORNATA

Girone A

Gsd Porto Torres – UnipolSai Briantea84 Cantù rinviata

S. Stefano Kos Group – Farmacia Pellicanò Reggio Calabria 90 a 48

Santa Lucia Roma – SBS Montello 37-80

Girone B

Crich Pdm Treviso – Dinamo Lab Banco di Sardegna 46-70

Comes Boys Taranto – Menarini Wheelchair Sport Firenze 39-58

PROSSIMO TURNO (11.11.2023)

Girone A

15.30: Farmacia Pellicanò Reggio Calabria – GSD Porto Torres

16.30: SBS Montello – S. Stefano Kos Group

20.30: UnipolSai Briantea84 Cantù – Santa Lucia Roam

Girone B

Ore 15.30: Menarini Wheelchair Sport Firenze – Dinamo Lab Banco di Sardegna

Ore 16.00: Deco Metalferro Amicacci Abruzzo – Comes Boys Taranto

