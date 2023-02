Basket in Carrozzina – Il recap dell’andata dei quarti di finale

Prima giornata di post-season in archivio nel massimo campionato di pallacanestro in carrozzina italiano. Gare di andata dei quarti di finale con poche sorprese, ad eccezione del colpaccio della Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, che in casa vince e convince contro il Self Group Millennium Basket, testa di serie numero due proveniente dal Girone B. Conferme invece dalle altre favorite della vigilia per il passaggio del turno: vittorie larghe in trasferta infatti per UnipolSai Briantea84 Cantù, Dinamo Lab Banco di Sardegna e S. Stefano Kos Group, che allungano quindi le mani sull’accesso alle semifinali.

Il format dei quarti di finale prevede il doppio confronto di andata e ritorno, con la differenza canestri come criterio discriminante in caso di pareggio. Soprattutto per questo quindi la vittoria casalinga della Deco Metalferro Amicacci Abruzzo 72 a 57 sul Self Group Millennium Basket assume un peso molto importante nell’economia della serie: gli abruzzesi di coach Di Giusto hanno dominato il confronto contro i quotati rivali, conducendo sempre la partita nei ritmi e nel punteggio, tanto da rendere il +15 finale un margine anche troppo ristretto. Con un Matteo Cavagnini dominante sotto entrambi i canestri e percentuali dal campo superiori al 50%, i padroni di casa si presenteranno così tra una settimana in Veneto con un vantaggio piuttosto netto. Padova, limitata nei propri punti di forza in attacco e sempre in sofferenza in difesa, sarà chiamata ad un’impresa per la rimonta.

Vince in maniera altrettanto convincente la UnipolSai Briantea84 Cantù, che chiude con un confortevole +27 il derby lombardo di andata contro l’SBS Montello, scacciando i fantasmi dell’ultimo periodo non brillante. Nel 64 a 37 finale, pesa il cambio di marcia del secondo tempo da parte dei campioni d’Italia in carica, dopo un primo parziale nel quale i bergamaschi padroni di casa avevano tentato di rimanere a contatto. La premiata ditta Carossino-De Maggi combina per 43 punti complessivi, più di tutto il fatturato degli avversari, e la Briantea84 mette le mani su una semifinale che verosimilmente la vedrà accoppiata con la Dinamo Lab Banco di Sardegna.

I sardi infatti sono passati in casa di un’ottima Menarini Firenze 71 a 52, al termine di un match a lungo più combattuto di quanto il finale non racconti. Per almeno due quarti e mezzo infatti i toscani di coach Bergna rimangono pienamente in partita, cavalcando soprattutto il centro brasiliano Da Silva e grazie ad una grande intensità sui due lati del campo. Nella porzione finale di match però la profondità del roster della Dinamo, l’esperienza del leader argentino Adolfo Damian Berdun, ma anche la vena realizzativa di un prezioso Lindblom da 13 punti scavano un solco che somiglia molto ad una serie ipoteca sul passaggio del turno.

Più sul velluto infine la vittoria del S. Stefano Kos Group in casa della Reggio Calabria Bic Farmacia Pellicanò: un 93 a 72 in pieno controllo per i marchigiani, che inanellano l’undicesima vittoria su undici partite giocate nella stagione italiana, confermandosi una volta di più tra le grandi favorite per il titolo. E’ la partita di Andrea Giaretti, che ne mette 32, mentre l’altro azzurro Sabri Bedzeti firma 21 punti a referto.

Nei playout, che si giocano invece al meglio delle tre gare, prezioso successo casalingo dei Giovani e Tenaci Itop, alla prima storica vittoria in Serie A, su un rimaneggiato Gsd Porto Torres 70 a 57, mentre il PDM Treviso batte in trasferta l’Amca Pallacanestro Varese 69 a 55, conquistando il match-point per rimanere nella massima serie.

SERIE A – RISULTATI QUARTI DI FINALE (ANDATA)

Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic – S. Stefano Kos Group 72 a 93

Menarini Wheelchair Firenze – Dinamo Lab Banco di Sardegna 52 a 71

Deco Metalferro Amicacci Abruzzo – Self Group Millennium Basket 72 a 57

SBS Montello – UnipolSai Briantea84 Cantù 37 a 64

RISULTATI PLAYOUT (GARA 1)

Giovani e Tenaci Itop – GSD Porto Torres 70 a 57

Amca Pallacanestro Varese – PDM Treviso 55 a 69

PROSSIMO TURNO – QUARTI DI FINALE (RITORNO) – 18.2.2023

Ore 14: S. Stefano Kos Group – Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic

Ore 15: Self Group Millennium Basket – Deco Metalferro Amicacci Abruzzo

Ore 15.30: Dinamo Lab Banco di Sardegna – Menarini Wheelchair Firenze

Ore 20.30: UnipolSai Briantea84 Cantù – SBS Montello

PLAYOUT (GARA 2)

Ore 15: GSD Porto Torres – Giovani e Tenaci Itop

Ore 17: PDM Treviso – Amca Pallacanestro Varese

FOTO CAPONE PER AMICACCI

Dida: Amit Vigoda, guardia di Amicacci Abruzzo

Ufficio Comunicazione FIPIC