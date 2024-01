Basket in Carrozzina – In archivio la stagione regolare

Sabato 20 gennaio si è chiusa la stagione regolare del massimo campionato di pallacanestro in carrozzina, con la conseguente definizione degli accoppiamenti dei quarti di finale, primo turno dei playoff Scudetto al via il 10 febbraio (con gare di andata e ritorno, e differenza canestri in caso di pareggio). Tutto invariato nel Girone A, dove la UnipolSai Briantea84 chiude facendo dieci vittorie su dieci e imponendosi nettamente sulla seconda in classifica, il S. Stefano Kos Group. Mentre il grande ribaltone avviene nel Girone B, dove i campioni d’Italia in carica della Deco Metalferro Amicacci Abruzzo rimontano il -20 dell’andata contro la Dinamo Lab e strappano contro pronostico la testa di serie numero uno. Finiscono terze SBS Montello da una parte e Menarini Wheelchair Firenze dall’altra, mentre la quarta piazza è di Farmacia Pellicanò Reggio Calabria e Pdm Treviso.

La partita più sorprendente di giornata è certamente quella di Giulianova, dove una Amicacci fin qui non brillantissima in stagione era chiamata ad un’impresa per finire in testa al Gruppo A, vincere di 20 o più punti contro una Dinamo Lab capace solo di vittorie fino a qui. E i ragazzi di Di Giusto, proprio come lo scorso anno, cambiano marcia quando la posta in palio si fa più ricca, approcciando al match con un 15 a 0 di parziale che tramortisce gli avversari. Nella ripresa il gap si allarga ancora, nonostante i tentativi sardi e l’Amicacci finisce in totale controllo, chiudendo 62 a 32. Per gli abruzzesi ora l’avversaria nei quarti sarà la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria, che contemporaneamente nel Girone A ha perso lo scontro diretto con l’SBS Montello, nonostante una dote di 9 punti: i bergamaschi hanno condotto il match fino a salire a +20, resistendo ai tentativi di rimonta degli ospiti nell’ultimo periodo, dopo l’espulsione della propria stella argentina Gabas sul finire di terzo quarto; il 63 a 52 finale significa per Bergamo terza piazza dietro Briantea e S. Stefano.

E proprio UnipolSai e Kos Group si sono sfidate a Meda, in un incontro che metteva in palio la prima posizione nel Gruppo A: ennesima prova di forza dei lombardi, che avanzano sempre più la propria candidatura a favorita numero uno in stagione. Il 70 a 51 finale significa dieci vittorie su dieci in campionato, migliore premessa possibile alla prossima Final Four di Coppa Italia e ai playoff Scudetto. Brilla un Carossino sempre più leader con 25 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Per S. Stefano sconfitta e secondo posto finale. Ora per i canturini nei quarti ci sarà il PDM Treviso, che ha perso in casa 68 a 39 con la Menarini Wheelchair Firenze: i toscani chiudono così un campionato non semplicissimo comunque al terzo posto, incrociando S. Stefano nel primo turno ad eliminazione diretta. Infine da segnalare il successo 84 a 40 del Gsd Porto Torres sul Santa Lucia Roma: entrambe le squadre, insieme al Comes Boys Taranto (che ha riposato in questo turno) si giocheranno la permanenza in Serie A nel concentramento playout in calendario il 10 e 11 febbraio.

NAZIONALE – In concomitanza con le fasi finali del IWBF Asia Oceania Championships in Thailandia, sono stati sorteggiati i due gironi del torneo di ripescaggio che assegna gli ultimi posti per le Paralimpiadi di Parigi. L’Italia di coach Carlo Di Giusto è stata inserita nel Girone B insieme a Germania, Colombia e Marocco. Nell’altro raggruppamento Olanda, Canada, Iran e i padroni di casa della Francia. Il torneo si svolgerà ad Antibes (Francia) dal 10 aprile.

RISULTATI 10^ GIORNATA

Girone A

UnipolSai Briantea84 Cantù – S. Stefano Kos Group 70 a 51

SBS Montello – Farmacia Pellicanò Reggio Calabria 63 a 52

Gsd Porto Torres – Santa Lucia Roma 84 a 40

Girone B

Deco Metalferro Amicacci Abruzzo – Dinamo Lab Banco di Sardegna 62 a 32

PDM Treviso – Menarini Wheelchair Sport Firenze 39 a 68

CLASSIFICHE FINALI

Girone A

20 punti: UnipolSai Briantea84 Cantù

16 punti: S. Stefano Kos Group

10 punti: SBS Montello, Farmacia Pellicanò Reggio Calabria

4 punti: Gsd Porto Torres

0 punti: Santa Lucia Roma

Girone B

14 punti: Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, Dinamo Lab Banco di Sardena

6 punti: Menarini Wheelchair Sport Firenze

4 punti: Pdm Treviso

2 punti: Comes Boys Taranto

