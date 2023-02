Basket in Carrozzina – In campo il ritorno dei quarti di finale playoff

Sabato 18 febbraio la Serie A di pallacanestro in carrozzina conoscerà i nomi delle quattro semifinaliste che si giocheranno l’accesso alla serie di finale Scudetto: in programma infatti le gare di ritorno dei quarti di finale, l’unico turno di questi playoff che si gioca con la formula del doppio confronto e quindi con la discriminante della differenza canestri in caso di pareggio. Proprio alla luce di questo fattore, e visto l’esito dei quatto incontri disputati la scorsa settimana, i pronostici appaiono abbastanza chiusi, con tutte le favorite della vigilia che hanno posto già una seria ipoteca sul passaggio del turno; fa parziale eccezione l’incrocio tra Selef Group Millennium Basket (testa di serie numero due del Gruppo B) e la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo (testa di serie numero tre del Gruppo A), con gli abruzzesi capaci di imporsi nella gara di andata casalinga con un margine di 15 punti (72-57).

Proprio la partita di ritorno quindi in programma a Padova dalle ore 15 si preannuncia come il match sulla carta più interessante, con i veneti di coach Castellucci chiamati ad una rimonta tutt’altro che agevole per cancellare una sconfitta addirittura più netta di quanto il punteggio non abbia raccontato sabato scorso a Giulianova. La Deco Metalferro parte con un vantaggio netto ma non definitivo, contro un’avversaria capace nell’ultima uscita casalinga di regular season di battere i campioni d’Italia in carica della Briantea84. Il match verrà trasmesso live sul canale Twitch di Italbasket, con pre-partita dalle ore 14.30.

La vincente di questo quarto di finale incrocerà presumibilmente il S. Stefano Kos Group, che in casa (palla a due alle ore 14) parte da un +21 piuttosto confortevole ottenuto nella trasferta di Reggio Calabria contro l’esordiente nei playoff Farmacia Pellicanò. I marchigiani sono imbattuti nella stagione italiana, dove hanno inanellato undici vittorie consecutive, avanzando con forza settimana dopo settimana la propria candidatura a pretendente numero uno allo Scudetto.

Dall’altra parte del tabellone, la Dinamo Lab Banco di Sardegna ospiterà la Menarini Wheelchair Firenze, che nella gara di andata ha tenuto testa ai più quotati avversari per almeno due quarti e mezzo, prima di cedere 52 a 71. I sardi dalle ore 15.30 difenderanno così i 19 punti di margine per guadagnarci una semifinale che con tutta probabilità li opporrebbe alla UnipolSai Briantea84 Cantù, che chiuderà il programma di giornata alle ore 20.30, nel derby tutto lombardo contro la SBS Montello: la prova di forza di sette giorni fa, con la vittoria a Bergamo 64 a 37, rende il match di ritorno poco più di una formalità.

Capitolo playout: match-point salvezza per i Giovani e Tenaci Itop e per il PDM Treviso. I romani hanno vinto gara uno della serie al meglio delle tre contro il GSD Porto Torres e proveranno l’impresa di rimanere in Serie A dopo una stagione regolare fatta di soli k.o. Treviso invece parte favorita contro l’Amca Pallacanestro Varese, unica squadra ancora a secco di successi in stagione.

FOTO UFFICIO STAMPA DINAMO SASSARI – UFF.STAMPA FIPIC