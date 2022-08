By

La società Briantea84 con profonda tristezza ha appreso la notizia della scomparsa del suo caro e amato Presidente Alfredo Marson. Dal 1984 alla guida del club biancoblù, è stato l’ideatore e il fondatore di Briantea84 che in questi quasi quarant’anni ha diffuso in Italia, in Europa e nel Mondo i suoi valori di sport e inclusione.

Le esequie sono già state svolte in forma privata e familiare.

Con profondo affetto, tutta la società si unisce al dolore dei familiari.

