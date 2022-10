Basket in Carrozzina – La presentazione del secondo turno

Dopo la prima giornata di campionato giocata sabato 15 ottobre, e dopo la sosta dedicata alla Supercoppa Giovanile Martin Mancini (vinta dalla Briantea 84 sui Giovani e Tenaci 50 a 49), torna in campo la Serie A di pallacanestro in carrozzina, per il secondo turno di stagione regolare, che avvia uno sprint che si concluderà sabato 19 novembre, giorno dell’ultima giornata del girone di andata, quando le classifiche dei due gironi decreteranno le quattro finaliste della prossima Final Four di Coppa Italia.

Il programma di giornata si apre con il Girone A, dove andranno in scena tre sentitissimi derby: alle ore 15 in Sardegna lo scontro tra i padroni di casa del GSD Porto Torres, usciti sconfitti dalla prima trasferta stagionale contro Bergamo, e la nuova ambiziosa Dinamo Lab Banco di Sardegna, che invece ha esordito nel migliore dei modi battendo in volata i vice campioni d’Italia dell’Amicacci. Alle ore 16 proprio la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo tornerà sul parquet di casa per il tradizionale derby con il S. Stefano Kos Group, rivincita della bella sfida che ha infiammato la scorsa stagione regolare. Alle 16.30 infine incrocio tutto lombardo tra SBS Montello e la neo promossa HS Varese Amca Elevatori, alla ricerca della prima affermazione.

Nel Girone B, alle ore 17 il PDM Treviso, protagonista di un convincente esordio contro i Giovani e Tenaci nella prima giornata, ospiteranno la Menarini Volpi Rosse di Firenze, che invece non ha raccolto punti all’esordio contro Padova. Entrambe in serata, alle 20.30, le altre due partite del raggruppamento: la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic che ospita il Self Group Millennium Basket e i campioni d’Italia in carica della UnipolSai Assicurazioni Briantea84 Cantù, che esordiscono al PalaMeda contro i Giovani e Tenaci Itop di Roma.

Su tutti i campi, prima della palla a due, la Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina ha disposto un minuto di silenzio per onorare la memoria del presidente Alfredo Marson, proprio nel giorno del ritorno sul parquet di casa della sua Briantea84.

A partire da questo turno di campionato, torna poi il servizio di Live Stats disponibile sul sito www.federipic.it, per seguire il play by play di tutte le partite in diretta. Sui social Fipic saranno inoltre pubblicate le dirette streaming disponibili dei match a cura delle società di casa.

Nel corso del mese di novembre infine, prenderà il via la nuova collaborazione tra Fipic e Fip, con la trasmissione in diretta sul canale Twitch di Italbasket di una partita a settimana dal campionato di pallacanestro in carrozzina.

FOTO UFFICIO COMUNICAZIONE FIPIC