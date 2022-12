Basket in Carrozzina – La Serie A apre il girone di ritorno

Sabato 3 dicembre nel campionato di Serie A di pallacanestro in carrozzina si disputerà la prima giornata del girone di ritorno, la penultima del 2022 prima della pausa per la Supercoppa Italiana (in calendario il 17 dicembre a Meda, una contro l’altra Briantea84 e Amicacci) e poi della sosta invernale. Ufficializzate le partecipanti alla prossima Final Four di Coppa Italia (le prime due di ciascun girone, quindi proprio Briantea84 e Padova da una parte, S. Stefano e Dinamo Lab dall’altra), prende quindi il via quello che sarà lo sprint per accaparrarsi un posto nella prossima post season.

Nel programma di giornata spicca senza dubbio la sfida di Giulianova tra Deco Metalferro Amicacci Abruzzo e Dinamo Lab Banco di Sardegna: i sardi hanno vinto la partita di andata in volata 55 a 54 e un bis in trasferta sarebbe qualcosa di molto simile ad una seria ipoteca su un posto nei playoff; di contro, l’Amicacci Abruzzo, dopo il miracoloso recupero nell’ultimo turno contro Porto Torres, con un successo aggancerebbe in classifica al secondo posto gli avversari, con l’obiettivo di scavalcarli per la discriminante della differenza canestri. Sarà soprattutto la partita del ritorno di Adolfo Berdun al Pala Castrum, su quel parquet che abbandonò il lacrime dopo la sconfitta in gara tre delle ultime finali Scudetto. Palla a due alle ore 16, con diretta esclusiva sul canale Twitch Italbasket (con pre-partita dalle ore 15.30 a cura dell’Ufficio Comunicazione Fipic).

Aprirà il turno di campionato alle ore 15.30 il match tra UnipolSai Briantea84 Cantù e Reggio Calabria Bic Farmacia Pellicanò, nel Girone B. I campioni d’Italia in carica hanno nel mirino la sesta vittoria consecutiva in stagione regolare, con lo sguardo già rivolto al primo trofeo stagionale del 17 dicembre, giorno della Supercoppa Italiana contro l’Amicacci, mentre i calabresi sono reduci dalla bruciante sconfitta di Firenze, a lasciare un po’ di amaro in bocca in coda ad un girone di andata comunque in progresso rispetto allo scorso anno. Sempre nel Girone B, a Roma i Giovani e Tenaci, ancora a secco di vittorie nella propria stagione d’esordio in Serie A, ospiteranno il PDM Treviso, che ben ha impressionato per larghi tratti nell’ultima uscita casalinga contro la Briantea84. Il match tra Firenze e Padova è invece posticipato al 28 gennaio.

Nel Girone A, detto del big match tra Amicacci e Dinamo, interessante si annuncia l’incrocio tra GSD Porto Torres, squadra forse più in crescita nel girone, nonostante l’ultima sconfitta casalinga, e SBS Montello, che precede i sardi in classifica di 2 punti (ore 16). Palla a due alle ore 16.30 infine per la partita tra HSV Amca Pallacanestro Varese e la capolista S. Stefano Kos Group, che fin qui ha saputo solo vincere (e sempre con margini amplissimi) in stagione.

Nel weekend parte infine anche la Serie B – Trofeo Antonio Maglio: le partecipanti sono suddivise in 4 gironi: al termine della stagione regolare, le prime due di ciascun raggruppamento accederanno alla seconda fase, che si svolgerà con uno scontro diretto al meglio delle tre gare. Poi si comporranno due griglie, rispettivamente con semifinali e finali, per decretare le due promosse alla prossima Serie A.

FOTO UFFICIO COMUNICAZIONE FIPIC

Ufficio Comunicazione FIPIC