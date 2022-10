Basket in Carrozzina – La UnipolSai ospiterà la Final Eight di Eurocup 1

La IWBF (International Wheelchair Basketball Federation) ha assegnato alla UnipolSai Briantea84 Cantù l’organizzazione della prossima Final Eight di Eurocup 1. Si giocherà in Brianza dal 27 al 30 aprile 2023 con la squadra allenata da coach Jsglowski presente di diritto in qualità di società organizzatrice e ospitante. Tre giorni di grandissimo basket per assegnare il secondo più importante trofeo continentale per Club.

La competizione, storicamente ricordata con il nome di “Coppa André Vergauwen” e già vinta dai canturini tre volte (2001, 2005 e 2013), partirà dal 9 al 12 marzo 2023 con la fase di “Group Stage”. Saranno 25 le squadre che – nei vari gironi di selezione – potranno contendersi la finale in Italia.

“In questa stagione molto particolare, avere ancora il privilegio di organizzare un evento europeo tanto prestigioso ha un valore inestimabile – ha commentato Silvia Galimberti, Direzione, sponsorship e sviluppo per Briantea84 -. La Federazione internazionale di basket in carrozzina scrisse che Alfredo Marson è stato un pioniere di questo sport nel mondo, che ha portato gli standard organizzativi a un livello successivo. Queste parole, ma soprattutto l’esempio che abbiamo avuto la fortuna di vivere ogni giorno, sono la nostra eredità più preziosa.

L’Eurocup 1 sarà una grande sfida su più livelli – ha continuato Galimberti -: innanzitutto dal punto di vista sportivo, perché ogni anno vede protagoniste otto tra le migliori squadre del continente, ma anche sul piano culturale, un aspetto a noi caro. Questi tornei, infatti, rappresentano per Briantea84 l’opportunità di intrecciare legami profondi col territorio, in particolare coi giovani, coinvolti in un programma di sensibilizzazione nelle scuole e inseriti operativamente nell’imponente staff a supporto delle varie attività logistiche. In eventi del genere, infatti, il funzionamento della macchina è reso possibile grazie alla straordinaria collaborazione di oltre 50 volontari. Il mix di età, provenienza e di esperienze rende i giorni di Eurocup indimenticabili: nascono amicizie, si vivono emozioni uniche, ci si innamora di questo sport. Non vediamo l’ora che arrivi aprile, abbiamo già dato il via ai preparativi”.

UFFICIO STAMPAASD BRIANTEA84