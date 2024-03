Basket in Carrozzina – Nel weekend si decidono le due finaliste

Al termine del prossimo fine settimana, il campionato di pallacanestro in carrozzina italiano conoscerà il nome delle due finaliste che si contenderanno lo Scudetto a partire da 20 marzo: tornano infatti in campo, dopo la sosta dedicata alle coppe europee per club, le serie di semifinale, con le gare due in programma sabato 16 marzo e le eventuali gare tre domenica 17.

Situazione identica in entrambi i confronti, con la squadra testa di serie – l’UnipolSai Briantea 84 e la Deco Metalferro Amicacci – in vantaggio uno a zero dopo la vittoria in trasferta di due settimane fa, e con un doppio match point da giocarsi sul parquet di casa.

Si parte alle ore 16 dal PalaCastrum di Giulianova, dove i campioni d’Italia in carica dell’Amicacci ospitano un S. Stefano Kos Group reduce dalla qualificazione alle finali di EuroCup 1, in programma proprio sul campo giuliese a fine aprile e proprio (anche) contro i ragazzi di coach Di Giusto. L’Amicacci ha vinto in trasferta gara uno 69 a 65 al termine di un incontro elettrico, deciso proprio in volata nelle ultime due azioni, anche se condotto dagli ospiti per gran parte dei 40 minuti. S. Stefano punta a prolungare la serie, mentre per l’Amicacci sarebbe il bis del successo in semifinale dello scorso anno, quando però festeggiò l’accesso alla finale con un doppio colpo in trasferta.

Alle 18.30 l’altra semifinale, quella tra UnipolSai Briantea84 Cantù e Banco di Sardegna Dinamo Lab. I canturini in gara uno hanno confermato di essere squadra dotata di una varietà di soluzioni offensive forse senza grandi paragoni in questa Serie A: la continuità offensiva di Carossino, oltre all’impatto dell’ultimo arrivato Serio, hanno rappresentato un rebus irrisolvibile per una Dinamo che in gara uno è rimasta aggrappata alla partita per due quarti, prima di scivolare indietro nel punteggio in modo irrimediabile. I sardi però hanno profondità in panchina e possono rimescolare le carte per riaprire una serie che avrà il PalaMeda come teatro per il proprio atto conclusivo.

La partita tra UnipolSai e Dinamo sarà trasmessa in diretta esclusiva sul canale Twitch “Italbasket”, in collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro. Pre-partita live dalle ore 18, poi palla a due alle ore 18.30.

Sabato in campo anche i crossover per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto: Firenze parte dal +15 contro Reggio Calabria, mentre Bergamo difenderà il +16 su Treviso.

Ufficio Comunicazione FIPIC