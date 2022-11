Basket in Carrozzina – Oggi si gioca l’ultima di andata

Sabato 19 novembre nella Serie A di pallacanestro in carrozzina si disputerà la quinta giornata di stagione regolare, l’ultima di un girone di andata che già ha emesso il primo verdetto dell’annata, quello relativo alle quattro squadre qualificate per la prossima Final Four di Coppa Italia (in calendario il 24 e 25 marzo 2023): si giocheranno infatti la coppa nazionale dedicata alla memoria del professor Antonio Maglio le due capolista UnipolSai Briantea84 Cantù e S. Stefano Kos Group e le due seconde, Self Group Millennium e Dinamo Lab Banco di Sardegna.

Questo turno di campionato coinciderà con l’avvio della collaborazione tra Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina e Federazione Italiana Pallacanestro che prevede la trasmissione in diretta sul canale Twitch Italbasket di una partita a settimana: si partirà con il match delle 15 tra GSD Porto Torres e Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, nel girone A, preceduto da un preambolo a cura dell’Ufficio Comunicazione FIPIC. I sardi vengono dal primo successo stagionale contro Varese della settimana scorsa e di contro avranno un’avversaria determinata a dare continuità ai propri risultati, dopo una partenza un po’ in salita.

Sempre alle 15, ma nel Girone B, il Self Group Millennium Basket di Padova ospita i Giovani e Tenaci Itop: per i veneti occasione per rialzarsi dopo la netta sconfitta rimediata a Meda contro la Briantea84, mentre i romani neopromossi sono ancora alla ricerca della prima affermazione stagionale. Alle 15.30 – sempre nel Girone B – la Menarini Wheelchair Sport Firenze sfiderà sul parquet di casa la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic, due tra le squadre che più hanno impressionato in questo avvio di stagione. Capolista del Girone B, il Kos Group S. Stefano Sport dalle ore 16 punterà alla quinta vittoria consecutiva, in casa contro un SBS Montello già a quota 4 punti in classifica, uscito sconfitto ma non ridimensionato dall’ultima partita contro Amicacci. Alle ore 16.30 la Dinamo Lab Banco di Sardegna farà visita alla HSV Amca, che proprio in settimana ha annunciato l’importante partnership con la Pallacanestro Varese. Infine alle ore 17, l’UnipolSai Briantea84 Cantù impegnata sul campo del PDM Treviso: anche i lombardi punteranno a chiudere il girone di andata con un percorso netto, mentre i veneti cercheranno di non perdere terreno rispetto alle squadre più avanti in classifica.

5^ GIORNATA – IL PROGRAMMA

Girone A

Ore 15: GSD Porto Torres vs Deco Metalferro Amicacci Abruzzo

Ore 16: Kos Group S. Stefano vs SBS Montello

Ore 16.30: HSV Amca Pallacanestro Varese vs Dinamo Lab Banco di Sardegna

Girone B

Ore 15: Self Group Millennium Basket vs Giovani e Tenaci Itop

Ore 15.30: Menarini Wheelchair Sport Firenze vs Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic

Ore 17: PDM Treviso vs UnipolSai Briantea84 Cantù

