Basket in Carrozzina – Parte la corsa verso lo scudetto

Al via i playoff nella stagione della pallacanestro in carrozzina italiana: sabato 10 febbraio in calendario i match di andata dei quarti di finale, primo capitolo della post-season che porterà poi alla serie di finale Scudetto, in programma dal 20 marzo, nell’ambito di una stagione particolarmente compressa nei tempi, per lasciare spazio poi all’impegno della Nazionale nel torneo di ripescaggio per Parigi 2024 (appuntamento ad Antibes dal 10 aprile).

Aprono la giornata i campioni d’Italia in carica della Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, che alle 14.30 saranno di scena al PalaCalafiore di Reggio Calabria contro i padroni di casa della Bic Farmacia Pellicanò: trasferta tutt’altro che semplice per gli abruzzesi, attesi da una squadra ricca di talento e ormai stabilmente nel lotto delle migliori del campionato. La partita sarà visibile anche attraverso i canali web della Fip e sul canale Twitch Italbasket, preceduta da un pre-partita dalle 14.05 a cura dell’Ufficio Comunicazione della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, iniziativa che si rinnova dopo il bel successo della scorsa stagione in termini di visibilità per il campionato Fipic.

Dalla stessa parte del tabellone playoff, alle 15.30 match tra Menarini Wheelchair Sport Firenze e S. Stefano Kos Group. I toscani vengono da una stagione di alti e bassi, la prima a guida Fabio Castellucci in panchina, chiusa comunque al terzo posto nel Girone B, mentre S. Stefano è reduce dalla prestigiosa qualificazione ai Quarti di Finale di Champions Cup, dopo il secondo posto nel girone preliminare, davanti a Gran Canaria e soprattutto Briantea84.

Sempre alle 15.30 l’interessante incrocio tra Dinamo Lab Banco di Sardegna e SBS Montello: i bergamaschi si presentano alla griglia di partenza di questi playoff con ambizioni alte e una squadra in grado di impensierire molte avversarie, e nel match casalingo cercheranno il colpaccio contro una Dinamo che viene da un paio di settimane complesse: prima il fragoroso k.o. nell’ultima giornata di stagione regolare, poi l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia hanno infatti incrinato un inizio di annata fin lì estremamente positivo.

Chiude la giornata alle 17 il quarto di finale tra il Crich Pdm Treviso (quarto nel girone B) e la UnipolSai Briantea84 Cantù, testa di serie proveniente dal girone A. I veneti si confermano nella massima serie e svolgeranno il ruolo di outsider di questo incrocio, mentre la Briantea84 – dopo aver vinto la Coppa Italia a Porto Torres lo scorso 28 gennaio – è uscita delusa dal girone preliminare di Champions Cup organizzato in casa lo scorso weekend e chiuso solo al quarto posto, utile per accedere alle finali di Euro Cup 2, ma non per proseguire il sogno Coppa dei Campioni.

I quarti di finale si giocano su match di andata e ritorno (in calendario il 24 marzo); in caso di pareggio, la discriminante sarà la differenza canestri.

Nel fine settimana in campo – proprio a Porto Torres – anche il concentramento finale dei playout salvezza: i padroni di casa del GSD Porto Torres ospiteranno Santa Lucia Roma e Comes Boys Taranto in un triangolare da cui uscirà la squadra retrocessa nella prossima Serie B. Si parte alle ore 12 di sabato con l’incrocio tra Santa Lucia e Taranto; alle 18 di sabato il Santa Lucia sfiderà Porto Torres, mentre si chiude alle 10 di domenica con la partita tra sardi e pugliesi.

QUARTI DI FINALE – ANDATA

Ore 14.30 – Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic vs Deco Metalferro Amicacci Abruzzo

Ore 15.30 – Menarini Wheelchair Firenze vs S. Stefano Kos Group

Ore 15.30 – SBS Montello vs Dinamo Lab Banco di Sardegna

Ore 17 – Crich Pdm Treviso vs UnipolSai Briantea84 Cantù

AREA COMUNICAZIONE FIPIC