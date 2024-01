Basket in Carrozzina – Primi verdetti nel penultimo turno di campionato

Il ritorno in campo della Serie A di pallacanestro in carrozzina nel 2024 coincide con i primi verdetti della stagione regolare, a 40 minuti dalla fine della prima parte del campionato: senza grandi sorprese rispetto alle classifiche maturate fin qui, sono matematicamente definite le tre partecipanti ai playout salvezza, che si sfideranno il 10 e 11 febbraio a Porto Torres per evitare l’undicesimo e ultimo posto, che costerebbe la retrocessione: si tratta di Santa Lucia Roma (ultimo nel girone A con zero punti), GSD Porto Torres (che ha raccolto una sola vittoria, sempre nel Girone A) e Comes Boys Taranto, che ha chiuso ieri la propria stagione regolare all’ultimo posto nel Girone B.

Di conseguenza, tutte le altre accedono ai playoff Scudetto, al via nello stesso weekend 10-11 febbraio, con i quarti di finale da disputarsi su match di andata e ritorno. Per definire però la griglia della corsa Scudetto, decisiva sarà un’ultima giornata ricca di scontri diretti in entrambi i gironi.

Nel nono turno giocato sabato 13 gennaio, mantengono la propria imbattibilità le capolista dei due raggruppamenti: la UnipolSai Briantea84 Cantù vince senza soffrire sul campo del Santa Lucia Roma 81 a 42. Partita senza storia, con gli ospiti che – pur privi di Berdun – chiudono i giochi già nel corso del secondo quarto (ennesima prestazione offensiva degna di nota in stagione per il capitano azzurro Carossino, che sigla 33 punti); nel girone B, la Dinamo Lab Banco di Sardegna supera 71 a 48 la Menarini Wheelchair Sport Firenze: ennesima prova di forza dei sardi, che allungano già nel secondo quarto, anche grazie alla doppia doppia da 13 punti e 11 rimbalzi di Bellers.

Sempre nel girone A, vittoria tutt’altro che semplice della seconda forza S. Stefano Kos Group, che in casa supera una volitiva SBS Montello 67 a 54. Padroni di casa sempre in vantaggio nel punteggio ma mai in controllo fino all’ultima porzione di quarto quarto, quando il gap si è infine allargato oltre la doppia cifra. Da sottolineare la partita dell’eterno Raimondi (che segna 13 punti senza triple), bene anche gli azzurri Tanghe (15 punti con 7/11 dal campo) e Bedzeti (doppia doppia da 13 punti e 11 rimbalzi). Proprio il S. Stefano sabato prossimo farà visita alla Briantea84, nel tentativo di ribaltare la sconfitta di 17 subita all’andata.

Consolida la propria terza prestigiosa piazza la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria BIC, che supera in trasferta il GSD Porto Torres 68 a 61. Risultato bello e importante per i calabresi, che collezionano così la quinta vittoria in nove match disputati: per chiudere al terzo posto ora servirà resistere al tentativo di rimonta dell’SBS Montello, che per operare il sorpasso dovrà vincere di 10 nel prossimo scontro diretto in programma a Bergamo. Per Porto Torres sconfitta ma segnali incoraggianti in vista del prossimo playout.

In serata arriva poi la vittoria della Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, che supera in trasferta il Comes Boys Taranto 55 a 46. Per gli abruzzesi campioni d’Italia in carica – trascinati dai 15 punti del capitano Marchionni – tra una settimana lo scontro diretto in casa con la capolista Dinamo Lab, che però è avanti di 20 nella differenza canestri. Per Taranto una buona prestazione che chiude una stagione regolare vissuta in crescendo.

RISULTATI 9^ GIORNATA

Girone A

Santa Lucia Roma – UnipolSai Briantea84 Cantù 42 a 81

S. Stefano Kos Group – SBS Montello 67 a 54

Gsd Porto Torres – Farmacia Pellicanò Reggio Calabria 61 a 68

Girone B

Dinamo Lab Banco di Sardegna – Menarini Wheelchair Sport Firenze 71 a 48

Comes Boys Taranto – Deco Metalferro Amicacci Abruzzo 46 a 55

CLASSIFICHE

Girone A

16 punti: UnipolSai Briantea84 Cantù

14 punti: S. Stefano Kos Group

10 punti: Farmacia Pellicanò Reggio Calabria BIC

8 punti: SBS Montello

2 punti: GSD Porto Torres

0 punti: Santa Lucia Roma

Girone B

14 punti: Dinamo Lab Banco di Sardegna

12 punti: Deco Metalferro Amicacci Abruzzo

4 punti: Menarini Wheelchair Sport Firenze, Pdm Treviso

2 punti: Comes Boys Taranto

PROSSIMO TURNO

Girone A

Ore 15.30: UnipolSai Briantea84 Cantù – S. Stefano Kos Group

Ore 15.30: SBS Montello – Farmacia Pellicanò Reggio Calabria BIC

Ore 15.30: GSD Porto Torres – Santa Lucia Roma

Girone B

Ore 15.30: Deco Metalferro Amicacci Abruzzo – Dinamo Lab Banco di Sardegna

Ore 15.30: PDM Treviso – Menarini Wheelchair Sport Firenze

FOTO UFFICIO STAMPA DINAMO SASSARI

Dida: Bellers (Dinamo Lab) al tiro contro Firenze