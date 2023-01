Basket in Carrozzina – Primo turno del 2023: Briantea84 vs Firenze in diretta twitch

Dopo la sosta dedicata alla Supercoppa Italiana dello scorso 17 dicembre e dopo la pausa invernale, sabato 7 gennaio torna in campo la Serie A di pallacanestro in carrozzina, per l’ottava giornata di stagione regolare, la terz’ultima prima dell’inizio della post-season. Parte quindi la fase decisiva per definire la griglia dei playoff Scudetto e gli incroci salvezza: le prime quattro di ciascun girone infatti accederanno ai quarti di finale e saranno cruciali gli accoppiamenti per definire il percorso verso le Finali.

Nel Girone A, la capolista S. Stefano Kos Group aprirà la giornata alle ore 15 ospitando al Pala Principi di Porto Potenza Picena il GSD Porto Torres: i marchigiani di coach Roberto Ceriscioli andranno a caccia dell’ottava vittoria consecutiva in stagione, per mantenere le distanze dalla prima inseguitrice, la Dinamo Lab, lontana due punti e alla vigilia dello scontro diretto in Sardegna della prossima settimana; di contro, il GSD Porto Torres ha raccolto solo 2 punti fin qui e si trova al penultimo posto in graduatoria.

Alle ore 15.30 proprio la Dinamo Lab Banco di Sardegna sarà ospite dell’SBS Montello, tra le sorprese del campionato, attualmente al terzo posto a +2 dall’Amicacci Abruzzo: incrocio dal sapore argentino quello in programma a Bergamo, con i padroni di casa trascinati nella parte finale del 2022 dalla coppia Joel Gabas – Gustavo Villafane, mentre per i sassaresi è Adolfo Damian Berdun la punta di diamante di un ricco roster impreziosito anche dalla presenza di Carlos Alberto Esteche.

Chiude il Girone B l’impegno della Deco Metalferro Amicacci Abruzzo a Varese, sul parquet dell’ultima della classe, ancora ferma a quota 0 punti (palla a due alle ore 16.30): gli abruzzesi hanno ampiamente riscattato un inizio di stagione piuttosto discontinuo con lo storico successo in Supercoppa Italiana sulla Briantea84, che ha regalato al club di Giulianova il primo trofeo italiano della propria quarantennale storia. Linfa nuova in vista di una volata playoff nella quale in ragazzi di coach Di Giusto sono chiamati a recuperare terreno rispetto alle rivali, per evitare incroci complicati nella post-season. Per Varese la prospettiva playout invece è ormai realtà, e la prospettiva è arrivare al decisivo dentro-fuori per la salvezza nelle migliori condizioni possibili.

Nel Girone A, alle 17 da Meda la UnipolSai Briantea84 Cantù ospiterà la Menarini Firenze Wheelchair Sport, partita che verrà trasmessa sul canale Twitch Italbasket, con pre-partita dalle ore 16.30. I lombardi tornano in campo dopo la cocente delusione della Supercoppa persa in casa lo scorso 17 dicembre e lo fanno contro un’avversaria particolarmente ostica, capace di raccogliere quattro vittorie in sei partite fin qui disputate (in attesa del recupero della sfida contro Padova). Sarà il giorno del ritorno a Meda del grande ex Marco Bergna, oggi sulla panchina dei toscani.

Sempre alle 17, derby veneto tra PDM Treviso e Self Group Millennium Basket di Padova: padroni di casa in piega bagarre playoff, attualmente a quota 4 punti in classifica, affiancati alla Reggio Calabria BIC a contendersi l’ultimo posto disponibile per accedere alla post-season, mentre i padovani intendono consolidare il proprio secondo posto. Chiude la giornata alle 20.30 il posticipo tra Farmacia Pellicanò Reggio Calabria e Giovani e Tenaci Itop: per i calabresi turno sulla carta favorevole contro l’ultima della classe nella corsa playoff, alla vigilia dello scontro diretto della prossima settimana a Treviso.

FOTO VEZZOLI PER UFFICIO STAMPA BRIANTEA84

Dida: Carossino (Briantea84) al tiro

