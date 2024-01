Basket in Carrozzina – Sabato e Domenica la Final Four di Coppa Italia

By

Domenica 28 gennaio si assegna la trentesima edizione della Coppa Italia di pallacanestro in carrozzina, al termine di una Final Four che partirà nel pomeriggio di sabato 27 gennaio presso il Palasport Alberto Mura di Porto Torres. A contendersi il trofeo dedicato alla memoria del professor Antonio Maglio saranno le quattro squadre meglio classificate al termine del girone di andata della stagione regolare di Serie A: la UnipolSai Briantea84 Cantù vincitrice del Girone A, i campioni d’Italia della Deco Metalferro Amicacci Abruzzo vincitrici del Girone B, la Dinamo Lab Banco di Sardegna e la squadra che ha alzato il trofeo lo scorso anno, il S. Stefano Kos Group.

Il programma prende il via sabato 27 gennaio alle ore 16 con la prima semifinale tra UnipolSai Briantea84 Cantù e Deco Metalferro Amicacci Abruzzo; alle ore 18.30 la seconda semifinale tra S. Stefano Kos Grouo e Dinamo Lab Banco di Sardegna, ri-edizione della finale che assegnò la coppa nello marzo 2023. Entrambe le semifinali saranno riprese e trasmesse in diretta streaming su Directa Sport e diffuse dai canali social della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina.

Domenica alle ore 9 la finale di consolazione per il terzo posto, mentre a partire dalle ore 11.30 sarà la volta della finalissima (che verrà trasmessa su Rai Sport in differita alle 16).

Nell’albo d’oro della competizione, la Briantea84 è la squadra più titolata presente a Porto Torres, con otto vittorie complessive (alle spalle del Santa Lucia Roma, che ha vinto la Coppa Italia ben 12 volte). I canturini hanno mancato la finale lo scorso anno per la prima volta dopo 9 anni ed erano reduci da ben sei successi nelle ultime sette edizioni. Due le vittorie del S. Stefano (nel 2021 e nel 2023, al termine di una tiratissima finale contro la Dinamo Lab), mentre i campioni d’Italia dell’Amicacci Abruzzo non hanno mai alzato la coppa nazionale.

Ad ospitare la manifestazione sarà il Palasport Alberto Mura di Porto Torres, casa del Gsd Porto Torres, struttura da 1136 posti a sedere. E’ la seconda edizione consecutiva che si disputerà in questo impianto, che il 10 e 11 febbraio sarà anche la sede del concentramento dei playout salvezza (con Comes Boys Taranto, Santa Lucia Roma e proprio Gsd Porto Torres in campo).

Ufficio Comunicazione FIPIC