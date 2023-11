Basket in Carrozzina – Sabato in campo per il terzo turno

Tutta in campo nel pomeriggio di sabato 4 novembre la Serie A di pallacanestro in carrozzina, per la terza giornata del girone di andata di stagione regolare. Cinque le partite in programma nei due gironi del massimo campionato, con i campioni d’Italia della Deco Metalferro Amicacci Giulianova che riposano dopo le prime due vittorie stagionali.

Nel Girone A, prima trasferta dell’anno per la UnipolSai Briantea84 Cantù, che è attesa sul campo del GSD Porto Torres (palla a due alle ore 15); i lombardi puntano alla terza vittoria consecutiva, mentre per i sardi l’obiettivo è rialzarsi dopo il duro k.o. subìto la scorsa settimana sul campo del S. Stefano Kos Group. E proprio i marchigiani di coach Ceriscioli ospiteranno la Reggio Calabria Bic Farmacia Pellicanò alle ore 15.30, nel secondo match casalingo consecutivo del proprio inizio di stagione; se S. Stefano ha nel mirino il terzo successo di fila, i calabresi di coach Cugliandro tornano in campo dopo il k.o. di Meda della giornata inaugurale e dopo il rinvio della seconda giornata. Sempre nel Girone A, a Roma il Santa Lucia neopromosso ospita l’outsider del raggruppamento, quell’SBS Montello di Bergamo vittorioso in trasferta all’esordio a Porto Torres e poi battuto ma non travolto da Cantù la scorsa settimana.

Nel Girone B, trasferta in terra veneta per la Dinamo Lab Banco di Sardegna, che sarà di scena sul sempre insidioso parquet del Crich PDM Treviso alle ore 15.30: i sardi cercano conferme dopo l’ottimo esordio di sabato scorso, mentre Treviso proverà a cancellare la netta sconfitta subìta dall’Amicacci. Chiude la giornata alle 18.30 la trasferta della nuova Menarini Wheelchair Firenze di coach Castellucci sul campo della neopromossa Comes Boys Taranto: entrambe le squadre aspettano di festeggiare la prima vittoria dell’annata.

Ufficio Comunicazione FIPIC