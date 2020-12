Basket in carrozzina, Serie A al via il prossimo 23 gennaio

La Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina ha disposto una serie di modifiche al calendario della stagione sportiva al via nel 2021 e al formato dei campionati di Serie A e di Serie B, al fine di limitare il più possibile le difficoltà logistiche e i rischi legati al numero di spostamenti delle squadre, alla luce della contingente situazione sanitaria nel Paese.

La Serie A partirà sabato 23 gennaio con la prima giornata della stagione regolare, strutturata in due gironi da quattro squadre ciascuno:

-nel Girone A figurano S. Stefano Avis, Deco Group Amicacci Giulianova, Padova Millennium Basket e Dinamo Lab Sassari;

-il Girone B è composto da UnipolSai Briantea84 Cantù, GSD Porto Torres, SBS Montello e Farmacia Pellicanò Reggio Calabria BIC.

Al termine della stagione regolare verranno stilate due classifiche per stabilire gli accoppiamenti dei quarti di finale, da disputarsi con incontri di andata e ritorno a partire dal 6 marzo. Seguiranno le semifinali (sempre con il format del doppio confronto) e poi la finale Scudetto, al meglio delle tre partite, con gara uno programmata per il 10 aprile. I piazzamenti dal terzo all’ottavo posto verranno stabiliti da una serie di incroci con partite di andata e ritorno.

La prima giornata di sabato 23 gennaio vedrà l’esordio dei campioni d’Italia in carica del S. Stefano Avis a Sassari contro la Dinamo Lab; sempre nel girone A, la Deco Group Amicacci ospiterà il Padova Millennium Basket; nel girone B, trasferta a Reggio Calabria per la UnipolSai Briantea84 Cantù ed esordio casalingo per il GSD Porto Torres contro l’SBS Montello. Il calendario completo è consultabile sul sito federale federipic.it.

Modifiche anche al formato del Campionato di Serie B “Antonio Maglio”: saranno sei i gironi di stagione regolare: le prime due di ciascun raggruppamento accedono ad una fase ad eliminazione diretta che stabilirà le qualificate alla terza fase, composta da due gironi all’italiana da tre squadre ciascuna. Le due vincitrici di questo concentramento finale guadagneranno l’accesso diretto alla Serie A 2021/2022.

FONTE: Uff. Stampa FIPIC