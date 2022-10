Basket in carrozzina – Serie A, il punto sulla 1a giornata

Nella prima giornata della stagione regolare di pallacanestro in carrozzina disputata nel pomeriggio di sabato 15 ottobre, la notizia principale arriva dalla Sardegna, dove la nuova Dinamo Lab Banco di Sardegna ha vinto in extremis il big match contro i vice-campioni d’Italia della Deco Group Amicacci Abruzzo, in quella che è stata certamente la partita più spettacolare dell’intero turno. Decisivo il canestro sulla sirena del lungo olandese Op den Orth, ben servito da un assist sopra la testa del connazionale Poggenwish, ma fondamentale anche il contributo del grande ex di giornata Adolfo Berdun, che chiude con 17 punti a referto. Per l’Amicacci di Carlo Di Giusto ancora qualcosa da rodare, ma buone notizie dal trio di nuovi arrivi israeliani Vigoda-Bahu-Barbibay, che combina per 35 punti complessivi. Primi due punti quindi nel girone A per la Dinamo Lab, così come per il S. Stefano Kos Group, che domina l’esordio casalingo contro la neopromossa HS Varese Amca Elevarori: i marchigiani si impongono 86 a 26 (subito 26 punti per l’azzurro Bedzeti), un +60 che rappresenta il successo più ampio della giornata; bene anche l’SBS Montello, che tra le mura amiche del Palasport Italcementi di Bergamo supera il GSD Porto Torres con un 63 a 47 piuttosto netto.

Nel Girone B, prima vittoria per i Campioni d’Italia in carica della UnipolSai Assicurazioni Briantea84, che passano a Reggio Calabria contro la Farmacia Pellicanò 72 a 60, a conclusione di un match avvincente e molto più combattuto rispetto alle ultime sfide – a senso unico – tra le due squadre. Reggio Calabria rimane infatti a lungo in partita, grazie soprattutto al contributo del punti 3.5 thailandese Pimkorn (26 punti, con 6 triple), ma alla lunga la Briantea84 ha la meglio, piazzando la fuga decisiva ad inizio quarto periodo. Mvp del match Filippo Carossino, che mette a referto 31 punti per iniziare la propria Serie A. Convincenti anche le vittorie delle due venete, PDM Treviso e Self Group Millennium Basket: i trevigiani infliggono la prima sconfitta nella massima serie alla neopromossa ed esordiente Giovani e Tenaci Itop, passando 67 a 48 (Favretto 30 punti con 14/21 dal campo con 13 rimbalzi, miglior giocatore in campo); mentre Padova supera in casa le Volpi Rosse Menarini Firenze 64 a 48 (22 punti per il veterano Bargo, mentre tra i toscani sono inutili i 19 punti di Hosseini).

La Serie A tornerà in campo per la seconda giornata di stagione regolare il 29 ottobre. Nel prossimo fine settimana appuntamento con la Supercoppa Giovanile Martin Mancini a San Marino, con la sfida tra UnipolSai Briantea84 e Giovani e Tenaci Itop.

UFF. COMUNICAZIONE FIPIC