Basket in Carrozzina – Si chiude il girone d’andata questo weekend

Sabato 25 novembre la stagione regolare della Serie A di pallacanestro in carrozzina arriverà al proprio giro di boa: la quinta giornata sarà un turno importante per gli equilibri delle classifiche dei due gironi, con diversi scontri diretti in calendario, dopo la settima di sosta dedicata alla Supercoppa Italiana, vinta dal S. Stefano Kos Group contro l’Amicacci Giulianova.

E proprio sul campo dei marchigiani allenati da coach Ceriscioli dalle 15.30 è in programma uno dei match più attesi dell’anno, quello contro l’UnipolSai Briantea84 Cantù. Scontro al vertice nel Girone A, con entrambe le squadre ancora imbattute (Cantù deve recuperare però la trasferta di Porto Torres il prossimo 27 novembre) e partita che molto dirà anche sulla futura composizione della griglia dei playoff Scudetto. Altrettanto importante è lo scontro diretto in testa al Girone B tra la Dinamo Lab Banco di Sardegna e la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo (sempre alle 15.30): anche in questo caso entrambe le squadre ancora imbattute in campionato e in vetta alla classifica. Le quattro protagoniste di questi due big match si affrontano già consapevoli che saranno poi le protagoniste della prossima Final Four di Coppa Italia: un successo o una sconfitta saranno quindi decisivi anche in vista del tabellone della coppa nazionale che si disputerà il 27 e 28 gennaio.

Nel Girone A, alle ore 15 la trasferta del GSD Porto Torres a Roma, in casa del Santa Lucia: per entrambe solo sconfitte in questo avvio di stagione; alle 16 infine interessante partita tra la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria e l’SBS Montello, ancora priva però delle proprie stelle, impegnate con le Nazionali. Sempre alle ore 16, ma nel Girone B, impegno casalingo per la Menarini Wheelchair Firenze che ospita il Crich Pdm Treviso, in quello che appare come uno spareggio per conquistare la terza piazza nel raggruppamento.

AREA COMUNICAZIONE FIPIC