Basket in Carrozzina – Si decide la griglia playoff

Sabato 20 gennaio si chiude la stagione regolare nel massimo campionato di pallacanestro in carrozzina, con un ultimo turno ricco di scontri diretti tra le prossime partecipanti ai playoff Scudetto. Se infatti il lotto di qualificate alla fase ad eliminazione diretta è già definito dalla scorsa settimana, ancora incerta la composizione della griglia e gli accoppiamenti per i prossimi quarti di finale, al via il 10 febbraio con gare di andata e di ritorno (il 24 febbraio).

Tutte alle 15.30 e in contemporanea le gare di giornata.

Nel Girone A si giocano la prima piazza la UnipolSai Briantea84 Cantù, attuale capolista a punteggio pieno, e il S. Stefano Kos Group, che per ambire al sorpasso dovrà però compiere qualcosa di molto simile ad una impresa sul parquet del PalaMeda, alla luce della vittoria dei canturini di 17 punti nel match di andata. A Bergamo si giocano invece il terzo posto due squadre protagoniste di un’ottima annata: i padroni di casa dell’SBS Montello ospiteranno la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic. Calabresi avanti di 2 punti in classifica e di 9 punti nella differenza canestri nello scontro diretto. Ininfluente invece ai fini del piazzamento l’ultimo incrocio del girone, quello tra in fanalino di coda Santa Lucia Roma (nessuna vittoria fin qui) e il Gsd Porto Torres, con entrambe le squadre già certe di partecipare al prossimo concentramento playout (il 10 e 11 febbraio, proprio in Sardegna).

Nel Girone B, altro scontro al vertice tra la prima in classifica Dinamo Lab Banco di Sardegna e i campioni in carica della Deco Metalferro Amicacci Abruzzo. I sardi, impegnati in trasferta al PalaCastrum di Giulianova, dovranno difendere un vantaggio di 20 punti accumulato nel match di andata per finire in testa la propria stagione regolare. Ultimo match, quello tra PdM Treviso e Menarini Wheelchair Sport Firenze: le due squadre sono appaiate a quota 4 punti e chi vincerà lo scontro diretto in Veneto concluderà al terzo posto.

COPPA ITALIA – Prima dell’inizio della post-season, nel fine settimana del 27 e 28 gennaio, spazio alla Final Four di Coppa Italia, che torna a Porto Torres, sede anche dell’ultima coppa nazionale, vinta dal S. Stefano Sport nel gennaio 2023. Sabato 27 le due semifinali: alle ore 16 Briantea84 vs Amicacci Abruzzo, a seguire Dinamo Lab vs S. Stefano, riedizione dell’ultima finale. Alle 11.30 della domenica, con diretta Rai Sport, la finalissima per assegnare il trofeo. Atteso in Sardegna anche il presidente federale Fernando Zappile.

FOTO VEZZOLI PER BRIANTEA

Dida: Santorelli in maglia UnipolSai

Ufficio Comunicazione FIPIC