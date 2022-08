Basket in Carrozzina – Tredici azzurri chiamati da coach Carlo Di Giusto per il ritiro di Giulianova

By

Prosegue l’estate di lavoro per la Nazionale italiana, in vista dell’appuntamento con il Campionato del Mondo in programma a Dubai, dal prossimo 16 novembre.

Venerdì 26 agosto gli azzurri si ritroveranno a Giulianova (Abruzzo) per una settimana di ritiro, fino al 2 settembre. Convocati tredici atleti per l’occasione:

Sabri Bedzeti, Alessandro Boccacci, Joel Joseph Boganelli, Luka Buksa, Filippo Carossino, Matteo Cavagnini, Simone De Maggi, Andrea Giaretti, Giulio Maria Papi, Ahmed Raourahi, Driss Saaid, Davide Schiera, Dimitri Tanghe. Aggregato anche Francesco Minella, dell’Amicacci Abruzzo.

Lo staff tecnico guidato da Carlo Di Giusto è composto dai tecnici Roberto Ceriscioli e Mathew Foden; Scheila Bellito è la fisio azzurra, Claudio Possamai il meccanico della squadra.

Il programma prevede l’arrivo della squadra in azzurro nel corso della giornata di venerdì 26 agosto e poi due sedute di allenamento al giorno fino alla ripartenza del 2 settembre.

Gli azzurri proseguiranno poi la preparazione ai Campionati del Mondo il 23 settembre presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.

UFFICIO COMUNICAZIONE FIPIC