Basket in Carrozzina – Tutto invariato in vetta, in archivio il 2023

Si chiude il 2023 nel massimo campionato italiano di pallacanestro in carrozzina con la conferma dei rapporti di forza in testa ai due gironi di stagione regolare, dopo l’ottava giornata di Serie A, la terza del girone di ritorno. A due match della fine della prima fase del torneo, prima dell’avvio della post-season, vincono le due capolista dei rispettivi gruppi, la UnipolSai Briantea84 Cantù e la Dinamo Lab Banco di Sardegna, oltre all’altra contendente al titolo, il S. Stefano Kos Group. Vince bene anche l’SBS Montello, mentre la notizia di giornata è la prima vittoria stagionale del Comes Boys Taranto.

E proprio sul campo di Firenze si è giocata la partita certamente più equilibrata del turno di campionato: la neopromossa Boys Taranto, ultima nel Girone B dopo sei sconfitte consecutive, rinfrancata dalla presenza sul parquet di Cardoso Pereira e del brasiliano Da Silva, piazza il colpaccio, superando in trasferta la Menarini Wheelchair 58 a 57. I pugliesi conducono nel punteggio per tutti i primi 3 quarti, arrivando anche sopra la doppia cifra di vantaggio, prima di resistere al tentativo di rimonta dei padroni di casa, che arrivano anche a mettere il naso avanti nell’ultimo minuto; due liberi di Da Silva e poi il canestro decisivo di Cardoso Pereira però condannano alla sirena la Menarini 58 a 57.

Sempre nel Girone B, altra vittoria della Dinamo Lab Banco di Sardegna, che chiude l’anno nel migliore dei modi superando in casa il PDM Treviso 75 a 39. Percorso netto fin qui per i sardi, con 6 vittorie su 6: contro Treviso doppia doppia di Ghione con 12 punti e 11 rimbalzi e ventello dell’argentino Esteche. Tutti e dieci i giocatori del roster Dinamo sono andati a referto. Vittoriosa anche la capolista del Girone A, l’UnipolSai Briantea 84 Cantù, che in casa ha la meglio sul GSD Porto Torres 68 a 34: è ancora una volta il capitano azzurro Filippo Carossino il miglior marcatore di giornata per i lombardi, con 18 punti e 9/16 dal campo. Rimane in scia della Briantea il S. Stefano Kos Group, che vince fuori casa sul campo della Farmacia Pellicanò 82 a 52. Difesa aggressiva e un attacco prolifico guidato dai 25 punti di Bedzeti spingono S. Stefano verso un successo che conferma la seconda piazza in classifica. Per Reggio c’è la matematica certezza dell’accesso ai playoff. E può festeggiare il medesimo traguardo anche l’SBS Montello, che batte in casa il Santa Lucia Roma 82 a 47. Spicca nel tabellino il trentello dell’argentino Gabas, mentre Miceli, fresco di convocazione in azzurro, ne firma altri 12. Il Santa Lucia rimane l’unica squadra priva di successi in questo campionato.

8^ GIORNATA (3^ RITORNO) – RISULTATI

Girone A

SBS Montello – Santa Lucia Roma 82 a 47

UnipolSai Briantea84 Cantù – GSD Porto Torres 68 a 34

Farmacia Pellicanò Reggio Calabria – S. Stefano Kos Group 52 a 82

Girone B

Dinamo Lab Banco di Sardegna – PDM Treviso 75 a 39

Menarini Wheelchair Firenze – Comes Boys Taranto 57 a 58

LE CLASSIFICHE

Girone A

16 punti: UnipolSai Briantea84 Cantù

14 punti: S. Stefano Kos Group

8 punti: Farmacia Pellicanò RC, SBS Montello

2 punti: GSD Porto Torres

0 punti: Santa Lucia Roma

Girone B

12 punti: Dinamo Lab Banco di Sardegna

10 punti: Deco Metalferro Amicacci Abruzzo

4 punti: Menarini Wheelchair Firenze, PDM Treviso

2 punti: Comes Boys Taranto