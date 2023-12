Basket in Carrozzina – Tutto pronto per la settima giornata

Sabato 9 dicembre nella Serie A di pallacanestro in carrozzina si disputerà la settima giornata di stagione regolare, la seconda del girone di ritorno e quindi la terz’ultima di questa prima fase di campionato, prima dell’avvio della post-season.

Nel Girone A la capolista UnipolSai Briantea84 Cantù sarà impegnata alle ore 15 sul non semplice campo dell’SBS Montello, in un derby lombardo diventato grande classica della Serie A, nonché derby argentino tra la stella canturina Berdun e il veterano Gabas. I bergamaschi vengono dalla vittoria contro Porto Torres e continuano nel testa a testa con Reggio Calabria per la terza piazza nel raggruppamento, con i calabresi al momento avvantaggiati dalla vittoria nello scontro diretto. Proprio la Farmacia Pellicanò Bic – sempre alle ore 15 – farà visita al fanalino di coda del girone, il Santa Lucia Roma, ancora senza vittorie. Posticipata infine alle ore 15, ma di domenica 10 dicembre, la trasferta della seconda forza del gruppo, il S. Stefano Kos Group, in casa del Gsd Porto Torres.Nel Girone B la giornata si aprirà alle ore 16 con l’incrocio tra i campioni d’Italia della Deco Metalferro Amicacci Abruzzo e il Crich Pdm Treviso, che dopo aver festeggiato la bella e importante vittoria in overtime su Taranto della scorsa settimana, ha staccato definitivamente i pugliesi toccando quota 4 punti in classifica. Alle 18.30 proprio i tarantini del Comes Boys ospiteranno la capolista Dinamo Lab Banco di Sardegna, ancora imbattuta in stagione: sarà un testa coda nel girone, con i sardi vogliosi di prolungare la propria striscia senza k.o. per ipotecare la testa di serie numero uno e i pugliesi a caccia della prima affermazione dal ritorno in Serie A. Turno di riposo per la Menarini Firenze.Nel weekend spazio inoltre per Serie B, dedicata anche quest’anno alla memoria del professor Antonio Maglio. Dopo l’anticipo dello scorso sabato tra Alitrans Olympic Basket Verona e Delfini 2001, con i veronesi usciti vincitori 65 a 25, si completa la giornata del Girone A con le sfide tra WB Vicenza Sanitaria Beni e Cus Padova Antenore Energia e tra Pol. Nordest Castelvecchio e Self Group Padova.La Serie B 2023/2024 vede la partecipazione di 25 club divisi in 4 gironi, a contendersi i due posti nella prossima Serie A.AREA COMUNICAZIONE FIPIC