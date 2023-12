Basket in Carrozzina – Tutto pronto per l’ultima giornata del 2023

Serie A di pallacanestro in carrozzina in campo nel pomeriggio di sabato 16 dicembre per l’ottava giornata di stagione regolare, la terza del girone di ritorno e l’ultima dell’anno solare 2023, prima della pausa invernale e la ripresa del campionato fissata per il 13 gennaio. Cinque partite nel programma di una giornata che di fatto apre lo sprint per i piazzamenti playoff.

Si parte alle 15 con due partite nel Girone A: la UnipolSai Briantea84 Cantù ancora imbattuta ospita un Gsd Porto Torres che ha fin qui collezionato una sola vittoria in stagione, mentre il S. Stefano Kos Group seconda in classifica (6 vittorie e 1 sconfitta per i marchigiani, proprio contro Cantù) sarà di scena sul sempre insidioso parquet della Farmacia Pellicanò Reggio Calabria, terza forza del raggruppamento a quota 8 punti. Alle 16.30 l’SBS Montello cercherà di blindare il posto playoff nel match casalingo contro il Santa Lucia Roma, a caccia della prima affermazione stagionale.

Nel Girone B, due partite: la capolista Dinamo Lab Banco di Sardegna alle 15.30 punta alla sesta vittoria su sei match giocati nella partita casalinga contro il Crich PDM Treviso, che nell’ultima uscita ha perso in casa dell’Amicacci Abruzzo e che attualmente è a 4 punti in classifica; alle 16 la Menarini Firenze ospiterà la neopromossa Comes Boys Taranto, l’altra squadra insieme al Santa Lucia ancora senza successi; per i toscani l’obiettivo è consolidare la terza posizione.

In Serie B, dopo l’avvio del Girone A della scorsa settimana, prende il via anche il resto del campionato, con 13 partite in programma nel corso del weekend in tutti e 4 i gironi. Il campionato cadetto mette in palio due posti per partecipare alla prossima Serie A.

