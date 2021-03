Basket in Carrozzina – Weekend tra playoff e Serie B

Si apre sabato 6 marzo la seconda fase della Serie A di pallacanestro in carrozzina, con le gare uno dei quarti di finale, primo appuntamento di una post-season dal formato inedito: sia questo primo turno che poi le semifinali successive infatti si disputeranno con match di andata e ritorno, con la differenza canestri come elemento discriminante in caso di uno a uno. Poi le finali Scudetto, al meglio delle tre partite.

Il programma si aprirà alle ore 15 con la vincente del Girone B, l’UnipolSai Briantea84 Cantù che, pur fortemente rimaneggiata a causa di alcuni casi Covid nel roster, farà visita alla Dinamo Lab Banco di Sardegna; sempre alle ore 15, da Piombino Dese la palla a due dell’atteso confronto tra i padroni di casa dello Studio 3A Millennium Basket e il Key Estate GSD Porto Torres. Esordio casalingo invece per la squadra campione d’Italia 2019 e testa di serie numero uno nel Girone A del S. Stefano Avis, che alle 15.30 ospiteranno la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic, reduce dalla prima vittoria in Serie A della propria storia. Completa il quadro l’incrocio tra SBS Montello e Deco Group Amicacci Giulianova, con palla a due alle ore 18.30 a Bergamo.

Ma da sabato 6 marzo prenderà il via anche il Campionato di Serie B Antonio Maglio, dopo oltre un anno di interruzione forzata. Ventotto le squadre ai blocchi di partenza, divise in una stagione regolare composta da sei gironi: dopo una prima fase con partite di andata e ritorno, le prime due di ciascun girone si qualificano al crossover (in partita secca) che qualifica alla terza fase, composta da due gironi all’italiana da tre squadre ognuna: le vincenti dei due gironi conquistano la promozione alla prossima Serie A.

