Beatrice Ion socia onoraria della GIBA

Beatrice Ion, atleta della Nazionale Italiana di Basket In Carrozzina e della Amicacci Giulianova riceverà la tessera di socia onoraria della GIBA per la stagione 2020-2021.

L’Azzurra ha subito, lo scorso 9 luglio a Roma, una vile aggressione di stampo razzista e discriminatorio nella quale è rimasto ferito suo padre.

Quanto successo a Beatrice Ion ha avuto una vasta eco. L’Italia, non soltanto sportiva, si è unita in un grande abbraccio solidale alla atleta e la GIBA ha deciso di nominarla socia onoraria, come spiega il presidente Alessandro Marzoli: «Nello sport non c’è spazio per la discriminazione e per la violenza. Noi atleti vogliamo che siano valori e gesti positivi a guidare la nostra società e lavoriamo sempre in questa direzione. Per questo giocatrici e giocatori – che hanno espresso vicinanza e solidarietà a Beatrice – desiderano averla nella nostra squadra e così il Direttivo ha pensato di nominarla socia onoraria della GIBA per la stagione 2020-2021. Nei prossimi giorni incontreremo Beatrice per la consegna ufficiale della tessera, ma già da ora ci sentiamo di darle il benvenuto nell’Associazione Giocatori!».

Uff stampa GIBA