Briantea, c’è un positivo: squadra e staff in isolamento preventivo

La UnipolSai Briantea84 Cantù informa che, a seguito di controlli effettuati per mezzo di

test sierologico in vista dei raduni della nazionale maggiore e U22, è stata registrata una

avvenuta esposizione al virus Sars-Cov2 da parte di un atleta.

Il club ha prontamente attivato le procedure come da protocollo: la squadra e lo staff sono

stati messi in isolamento preventivo. Grazie alla pronta sinergia tra Briantea84 e Fipic –

Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina -, già oggi l’atleta si sottoporrà al

tampone insieme a tutti gli altri giocatori biancoblù convocati al raduno di Tirrenia. In

attesa dei referti, gli allenamenti sono stati sospesi. Tutti i componenti del gruppo sono

asintomatici.

–

UFFICIO STAMPA ASD BRIANTEA84