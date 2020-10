Coppa Italia FIPIC a Grottaglie il 13-14 novembre

Il primo impegno stagionale della UnipolSai Briantea84 Cantù si chiama Final Four di

Coppa Italia 2020. La FIPIC – Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina – ha

ufficializzato il calendario delle sfide della competizione. Venerdì 13 e sabato 14 novembre

a Grottaglie (Taranto) verrà infatti assegnato l’unico trofeo relativo alla stagione sportiva

2019-20, dopo la cancellazione dello scorso campionato e della Supercoppa Italiana 2020.

Al PalaSport Campitelli della città pugliese scenderanno sul parquet le prime 4 squadre

classificate del girone di andata della passata stagione. Insieme alla UnipolSai (terza per

scontri diretti rispetto a Porto Torres) ci saranno S. Stefano Avis (prima), Deco Group

Amicacci Giulianova (quarta) e Key Estate Porto Torres (seconda).

Di seguito il calendario della Final Four di Coppa Italia 2020

Venerdì 13 novembre

ore 16: S. Stefano Avis-Deco Group Amicacci Giulianova (Semifinale 1)

ore 18: Key Estate Porto Torres-UnipolSai Briantea84 Cantù (Semifinale 2)

Sabato 14 novembre

ore 8.45: finale terzo-quarto posto

ore 11.15: finale primo-secondo posto

UFFICIO STAMPA ASD BRIANTEA84