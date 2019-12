È morto Tobia Di Monte, nazionale del basket in carrozzina

Aveva iniziato a giocare a basket in carrozzina solo nel 2016, dopo che un sarcoma gli aveva portato via una gamba, ma già un anno dopo ha partecipato ai Mondiali U23 a Toronto, con la nazionale italiana.

Purtroppo non ce l’ha fatta, quello stesso tumore se l’è portato via: Tobia Di Monte, 23enne della Santa Lucia Basket Roma, ci ha lasciati venerdì notte.

Ecco il messaggio che la stessa società romana ha lasciato sulla sua pagina Facebook: “Tu hai lottato con tutto te stesso, noi abbiamo sperato con tutto il nostro cuore ma stanotte sei volato via. Ti abbracciamo forte Tobia… campione di coraggio, di gentilezza e di lealtà e stringiamo a noi la tua famiglia, uniti insieme nel tuo caro ricordo. Toby… ci hai solo preceduti nel futuro, un giorno ci incontreremo di nuovo e vestiremo ancora gli stessi colori. “

=68.ARD0zZ5gNf3R9qHApNGfoxUViKj-ZVzDr50Mx24ydfxAK5vSfoHKJX-2IKy0wssDbRMF4paBEYmdSQ7Zwe320QUqKvuHIjLn3GJrymd3-lXT6q-ZxtT5pULtqqdpZ3KNM8JhijSMH_txogsSdIbVDl–zZJOx5shOGyIPwPo4HQmEXNeoNmQXNkxLRkYD2iZpkOul2wET_SmmR2P0XTB6vW5Yfs-kVbme9FiCe_ANdu5aIrhAqcn_uYz1CanpWSKI5yxZ1laaP8bZOsDpbvgpd9AJuah7X1MGHeU-QyfZLRxMbuLsgl7WyvGK6FMUunnRyOQ5Llvz9n2WWaedqsYASEgr247&__tn__=-R”]