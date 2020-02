A seguito della emergenza Covid-19, che ha determinato l’indisponibilità di alcuni campi da gioco per chiusura da parte delle autorità competenti, ed in via precauzionale per le altre partite, in accordo con il Consiglio Federale, la Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina dispone il rinvio a data da destinarsi di tutte le gare dei Campionati di Serie A, Serie B e Giovanile del prossimo fine settimana.

FONTE: Uff. Stampa FIPIC