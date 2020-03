Final Four di Coppa Italia FIPIC rinviata a fine ottobre

La Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina dispone il rinvio della Final Four di Coppa Italia originariamente in programma il 20 e 21 marzo a Grottaglie (Taranto) al prossimo 30 e 31 ottobre. Pur essendo previsto dal DPCM 4 marzo 2020 lo svolgimento delle competizioni agonistiche a porte chiuse fino al 4 aprile 2020, la Federazione, a garanzia della salute dei propri atleti (più facilmente soggetti a stati febbrili per patologie pregresse) e a tutela dello spirito di una manifestazione finalizzata al coinvolgimento delle scuole del territorio, alla sensibilizzazione della popolazione studentesca e alla celebrazione del Comune di Grottaglie quale Città Europea dello Sport 2020, d’intesa con l’Assessorato, ha deciso per il rinvio della Final Four della XXVI Coppa Italia Antonio Maglio.

Ufficio Comunicazione FIPIC