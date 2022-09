FIPIC – Ecco il calendario della nuova Serie A

Nuovo calendario di Serie A: la Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina ha ufficializzato le modifiche per la stagione 2022-23 a seguito del rinvio del Campionato del Mondo di Dubai da novembre 2022 a giugno 2023 (dal 5 al 21, ndr). Si partirà, quindi, sabato 15 ottobre (e non più l’8 come da vecchia programmazione) con la prima giornata della stagione regolare di campionato che vedrà la UnipolSai Briantea84 Cantù debuttare sul campo della Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic (palla a due alle ore 16). I Campioni d’Italia in carica riabbracceranno il loro pubblico sabato 29 ottobre alle ore 20.30, quando sul parquet del PalaMeda arriveranno i neopromossi dei Giovani e Tenaci (Roma).

Invariata la divisione dei due gironi. UnipolSai nel girone B insieme a A Studio 3A Padova Millennium Basket, Menarini Wheelchair Sport Firenze, Pdm Treviso e alle già citate Reggio Calabria e Giovani e Tenaci. Nel raggruppamento A, invece, Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, S. Stefano Kos Group, Gsd Porto Torres, Dinamo Lab Banco di Sardegna (Sassari), Special Bergamo Sport Montello e i neo promossi della Hs Varese. La regular season terminerà il 21 gennaio 2023, a seguire quarti, semifinali e finali Scudetto.

SUPERCOPPA ITALIANA 2022 e COPPA ITALIA 2023 – La finale di Supercoppa Italiana è sempre in programma per sabato 17 dicembre 2022 al PalaMeda con la sfida tra UnipolSai Briantea84 Cantù -Campione d’Italia in carica – e la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, seconda classificata in Serie A nella scorsa stagione e nella Final Four di Coppa Italia 2022. Parteciperanno invece alla Coppa Italia 2023 le squadre di Serie A che si classificheranno al primo e al secondo posto nei rispettivi raggruppamenti al termine della regular season del girone di andata. Come da calendario generale, le date della finale sono fissate per il 24-26 marzo 2023

.

FORMULA DEL CAMPIONATO – Due gironi da 6 squadre ciascuno, gare di andata e ritorno. Le prime quattro di ogni raggruppamento accederanno ai quarti di finale (andata l’11 febbraio 2023 e il ritorno la settimana successiva). A seguire, al meglio delle tre gare, semifinali scudetto (25 febbraio, 4 e 18 marzo) e Finali Scudetto (15, 22 e 23 aprile).

IL CALENDARIO DELLA UNIPOLSAI BRIANTEA84 CANTÙ

Le partite casalinghe (in grassetto) verranno disputate al PalaMeda, via Udine 1/A Meda (Mb)

GIRONE DI ANDATA

15 ottobre 2022, ore 16: Farmacia Pellicanò Reggio Calabria-UnipolSai Briantea84 Cantù

29 ottobre 2022, ore 20.30: UnipolSai Briantea84 Cantù-Giovani e Tenaci

5 novembre 2022, ore 15.30: Wheelchair Sport Firenze-UnipolSai Briantea84 Cantù

12 novembre 2022, ore 20.30: UnipolSai Briantea84 Cantù-Studio 3A Padova

19 novembre 2022, ore 17.00: Pdm Treviso-UnipolSai Briantea84 Cantù

GIRONE DI RITORNO

3 dicembre 2022, ore 17.00: UnipolSai Briantea84 Cantù-Reggio Calabria

10 dicembre 2022, ore 16.00: Giovani e Tenaci-UnipolSai Briantea84 Cantù

07 gennaio 2023, ore 17.00: UnipolSai Briantea84 Cantù-Wheelchair Sport Firenze

14 gennaio 2023, ore 15.00: Padova Millennium Basket-UnipolSai Briantea84 Cantù

21 gennaio 2023, ore 20.30: UnipolSai Briantea84 Cantù-Pdm Treviso

Quarti di finale: 11 febbraio, 18 febbraio

Semifinali: 25 febbraio, 4 marzo, 18 marzo

Finali: 15 aprile, 22 aprile, 23 aprile





(Il calendario completo è disponibile sul sito www.federipic.it)

