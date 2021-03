FIPIC, le semifinali playoff slittano di una settimana

La Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) ha ufficializzato lo slittamento

di una settimana della terza fase del campionato (semifinali playoff) prevista inizialmente

tra sabato 20 marzo (gara andata) e sabato 27 marzo (ritorno). Al fine di completare le

griglie del calendario, di seguito il nuovo programma:

sabato 27 marzo: semifinale di andata

sabato 3 aprile: semifinale di ritorno

La UnipolSai Briantea84 Cantù dovrà concordare il recupero delle gare della seconda fase

(quarti di finale) con Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari da disputare entro il 24

marzo. Il match in programma il 6 marzo scorso a Sorso (Sassari) è stato rinviato a data

da destinarsi per la situazione di emergenza e di instabilità presente nel team Briantea84,

ufficializzato dal Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria Regione Lombardia Ats

Brianza, dopo i 7 casi di positività al virus Sars-Cov2 emersi nell’ultimo periodo (casi che,

come annunciato nel weekend, sono diventati 8 a seguito degli ulteriori accertamenti

richiesti dalla società biancoblù).

