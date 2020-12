Gazzetta Sports Awards 2020 – Un successo per il Basket Paralimpico

UnipolSai Briantea 84 Cantù ha conquistato il premio “atleta paralimpico dell’anno” dei Gazzetta Sport Awards 2020 durante la cerimonia che si è tenuta in diretta streaming Lunedì 14 su Gazzetta.it. Unico Team in lizza tra 6 pretendenti nella categoria Briantea 84 ha ottenuto il punteggio più alto derivante dalla somma dei voti espressi dai lettori mediante sondaggio aperto dal 26 Novembre al 12 Dicembre e la valutazione di una “giuria qualificata” composta da giornalisti della Gazzetta dello Sport.

Ennesimo riconoscimento per la società canturina, fresca vincitrice della Coppa Italia 2020 FIPIC, unico trofeo di categoria assegnato nel 2020 ed il quinto consecutivo per la squadra brianzola. Visibilmente soddisfatto il presidente Alfredo Marson, collegato in videoconferenza, che ha commentato: “Dietro questo premio c’è volontà, passione e voglia di far bene, divertendosi. Abbiamo trovato nel nostro cammino tante persone che continuano a sostenerci e permettono di inseguire i molti sogni che vogliamo realizzare. Grazie di cuore a tutti”. Al quale hanno fatto eco le parole del capitano Jacopo “Jack” Geninazzi, che per una sera ha lasciato la canotta da gioco numero 5 per un outfit da cerimonia di tutto rispetto: “Il premio è di tutti, siamo una grandissima squadra, un gruppo unito. Un riconoscimento da condividere con i miei compagni, con lo staff, con il presidente Alfredo Marson che ci permette di fare, con tutta Briantea84 che non è solo basket in carrozzina, ma che è anche tanti altri sport”.

Un successo importante per Briantea84 e per tutto il movimento del Basket Paralimpico, per una sera meritatamente sotto i riflettori, che anche in un periodo non certo facile come questo ha saputo rispondere con prontezza ed elasticità adattandosi alle difficoltà sanitare del momento riuscendo ad organizzare in modo perfetto una Final Four di Coppa Italia a Grottaglie nel mese di Novembre e modificando la formula del campionato per permettere alle società di superare le difficoltà logistiche e di spostamento.

Il Gran Galà 2020 dei Gazzetta Sports Awards è stato condotto per la seconda volta da Geppi Cucciari. L’evento, giunto alla sesta edizione, è stato promosso dalla Gazzetta dello Sport con il patrocinio del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico.

Otto categorie in gara, per ognuna sono stati nominati 6 campioni o squadre: un solo vincitore. Fuori votazione Zlatan Ibrahimovic e Marco Belinelli, premiati nella categoria Leggenda. A Maxime Mbandà, il rugbista azzurro, è stato assegnato il “premio Sportweek”. Ulteriore riconoscimento speciale a Lorenzo Sonego (tennista).

GAZZETTA SPORTS AWARDS 2020 – I VINCITORI

Donna dell’anno: Federica Brignone (sciatrice)

Uomo dell’anno: Ciro Immobile (calciatore)

Allenatore dell’anno: Stefano Pioli (mister AC Milan)

Squadra dell’anno: Atalanta (calcio)

Exploit dell’anno: Jannik Sinner (tennista)

Rivelazione dell’anno: Enea Bastianini (motociclista) e Larissa Iapichino (atletica)

Performance dell’anno: Filippo Ganna (ciclista)

Premio speciale: Lorenzo Sonego (tennista)

Atleta paralimpico: UnipolSai Briantea84 Cantù

Leggenda: Zlatan Ibrahimovic (calciatore) e Marco Belinelli (cestista)

Premio Sportweek: Maxime Mbandà (rugbista)