Mondiali Basket in Carrozzina – Italia sconfitta dall’Australia

Arriva la prima sconfitta per l’Italia nel Campionato del Mondo di pallacanestro in carrozzina in corso a Dubai: nel primo pomeriggio di domenica 11 giugno gli azzurri, dopo il successo all’esordio contro i padroni di casa degli Emirati Arabi Uniti, cedono all’Australia, tra le squadre più quotate del torneo, 61 a 51. Non bastano oltre 30 minuti di un’ottima Italia per vincere la seconda partita consecutiva di questo Mondiale.

L’Italia inizia con un quintetto differente rispetto all’esordio di due giorni fa, con Dimitri Tanghe titolare. L’approccio al match è convincente, difesa aggressiva e percentuali alte dal campo (gli azzurri segnano 7 dei primi 8 tiri tentati): l’Italia va subito avanti fino alla soglia della doppia cifra di vantaggio mentre gli australiani faticano ad entrare in partita, almeno fino al primo giro di cambi, che rimescola un po’ le carte e riequilibra l’inerzia in campo.

Nel secondo quarto fanno il proprio esordio nel match Giaretti e Carossino, subito protagonista per il nuovo +6 (15-21). La parte centrale del quarto è però di marca australiana: gli azzurri subiscono un lento parziale da 10 a 4 che significa 25 pari a 2’30” dalla fine del periodo; un libero a segno di Raourahi non basta ad invertire la tendenza, fino al primo vantaggio Australia (27-26). E’ un canestro di Tanghe sulla sirena a fissare il punteggio sul 30-29 per gli azzurri a metà match.

Gli azzurri tornano in campo nella ripresa con la stessa intensità dell’inizio di match: subito un 6 a 0 di parziale firmato Bedzeti e Carossino a riallargare il vantaggio sul +7 (36-29). Ma gli australiani rispondono colpo su colpo e con un contro-parziale a metà periodo operano il nuovo sorpasso fino a toccare il massimo vantaggio 42-38 dopo un gioco a tre di Norris; l’Italia prova a rimanere in partita ma il soltio Norris è implacabile e il quarto si chiude con gli azzurri sotto 47 a 42.

Nell’ultimo periodo gli australiani controllano il vantaggio e la partita virtualmente si chiude dopo il quinto fallo di Bedzeti, che arriva con 7 minuti ancora da giocare. Da lì in poi gli azzurri cedono terreno e non riusciranno più a tornare a contatto.

Di nuovo in campo martedì 13 giugno contro il Brasile alle 12 locali (le 10 italiane) per l’ultimo match della fase a gironi, decisivo per stabilire la seconda piazza e il conseguente incrocio negli ottavi.

AUSTRALIA – ITALIA 61 a 51

Italia: Bedzeti 15, Papi 13, Tanghe 8, Carossino 6, Saaid 4, Raourahi 3, Boganelli 2, Giaretti.

FOTO UFFICIO COMUNICAZIONE FIPIC