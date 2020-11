Porto Torres si ritira dalla Final Four di Coppa Italia, dentro Reggio Calabria

Nel pomeriggio di martedì 10 novembre la Fipic – Federazione Italiana Pallacanestro in

Carrozzina – ha comunicato la rinuncia di Key Estate Gsd Porto Torres alla partecipazione

alla prossima Final Four di Coppa Italia 2020 in programma a Grottaglie (Taranto) il 13 e

14 novembre.

La squadra sarda sarebbe dovuta scendere in campo nella semifinale di venerdì 13

novembre contro la UnipolSai Briantea84 Cantù. I biancoblù sfideranno, invece, la

Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic nella seconda partita di giornata.

Questa la nota ufficiale diramata dalla federazione:

“La società GSD Porto Torres ha comunicato in data odierna alla Federazione Italiana

Pallacanestro in Carrozzina la rinuncia alla partecipazione alla prossima Final Four di

Coppa Italia del 13 e 14 novembre. La FIPIC, dopo aver sondato la disponibilità delle altre

società aventi diritto a prendere parte al torneo, al fine di garantire il regolare svolgimento

della competizione, comunica che sarà la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Basket in

Carrozzina la quarta partecipante alle finali di Grottaglie.

La società calabrese, neopromossa nella prossima Serie A, sfiderà la UnipolSai

Briantea84 Cantù nella seconda semifinale in programma alle ore 18 di venerdì 13

novembre”.

–

