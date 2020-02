Preliminary Round Champions League: riscatto Briantea84, Ilan Ramat Gan sconfitto

Serviva una reazione immediata, Dellorto Briantea84 l’ha messa sul piatto nel match che ha chiuso il primo dei due giorni del Preliminary Round di Champions League. I biancoblù hanno sconfitto Ilan Ramat Gan 59-52 una partita dai mille volti: non sono mancati colpi di scena e continui ribaltamenti. Sfida viva e accesa quella contro gli uomini di coach Lior Dror che si sono dimostrati temibili e capaci di far male, soprattutto dopo un break sorprendente (10-0) nel primo quarto di gara. Adolfo Damian Berdun è stato il miglior realizzatore della serata con 18 punti, ma tutta la squadra ha lottato dopo la sconfitta nel pomeriggio rimediata contro Galatasaray. Sono due i punti in classifica per i canturini in un gruppo A molto equilibrato. Appuntamento a domani (1 febbraio, ndr) per l’ultimo atto del preliminare di Meda.

LA CRONACA-

Coach Riva si affida allo stesso quintetto della prima partita contro il Galatasaray composto da Jacopo Geninazzi, Adolfo Damian Berdun, Filippo Carossino, Francesco Santorelli e Sebastiao Nijman. Dopo un botta e risposta tra Filippo Carossino (4 punti) e la coppia Lior Dror-Asael Shabo, Ilan Ramat Gan prende il largo con un break da incubo per i biancoblù (10-0). Fuori Carossino, dentro Sanchez ed è proprio lui a spezzare il buon momento di Israele che si rifà a poco più di un minuto dal termine con la tripla di Shay Barbibay. Due tiri liberi per Geninazzi prima di uscire per Simone De Maggi che trova subito il primo canestro. Nel finale Shabo pesca il +10 (19-9) dopo un primo quarto giocato a viso aperto dai giovani dell’Ilan Ramat Gan. Da segnalare il debutto ufficiale di Karim Makram con la prima squadra, proveniente dalla giovanile biancoblù.

Tripla di Berdun in avvio di secondo quarto. Shabo dalla lunetta (1/2), poi Santorelli e Carossino per il -4 (20-16) a 6’32’’ dall’intervallo lungo. Berdun e De Maggi rispondono ai 4 sigilli di Amit Vigoda. Ibahim Baho vale il 26-20, replica ancora Carossino per il 26-22 in favore della formazione israeliana. Berdun non sbaglia dalla lunetta, Carossino per il 26-25 che vale il +1 dopo 20’ di gioco.

Un avvio che ribalta la situazione. La Dellorto prende il comando della gara con i 4 punti di Carossino e il canestro di Berdun dopo un grande recupero difensivo. Il time-out fa bene a Ilan Ramat Gan che manda a punti Artur Chason, prima della replica di Berdun che poi fornisce un assist prezioso a Santorelli. Parziale di 35-28 in favore di Dellorto a 6’ dal termine. Barbibay rimane in scia. Fuori Carossino e Nijman, dentro Jacopo Geninazzi e Laura Morato. Ilan Ramat Gan pareggia i conti (35-35) con Shabo e ancora Barbibay. De Maggi allunga, poi replica a metà dalla lunetta (1/2). Il numero 26 è in forma e firma il 40-36 a poco più di un minuto dal termine. Ibrahim Baho accorcia, ma anche questo tempo è in mano ai biancoblù: 40-37 a 10’ dalla sirena.

Ancora Baho per il -1. L’ultimo quarto si apre con tanti errori sotto canestro. Vigoda, Dror e Baho valgono il sorpasso. Break di 4-0 per Ilan Ramat Gan. Botta e risposta tra le due formazioni, con capitan Geninazzi che prova a trascinare i suoi in questo momento delicato del match. La tripla di Berdun infiamma con la tripla che ristabilisce l’ordine (48-48), prima di svoltare per il 50-48 a 2’19’’ dal finale che si prospetta incandescente. Ancora botta e risposta: Geninazzi risponde a Chason, poi Shabo per il 52-52. Time out, poi l’ennesima tripla di Berdun fa esplodere letteralmente il palazzetto. Santorelli allunga a +5 (57-52), Berdun chiude i conti nel finale per il definitivo 59-52.

RISULTATI DELLE GARE

Gruppo A – Venerdì 31 gennaio 2020

Ore 11.15: Koln 99ers-Galatasaray S.K. 40-72

Ore 13.30: Ilan Ramat Gan-Bsr Ace Gran Canaria 64-60 (all’overtime)

Ore 15.45: Galatasary S.K.-Dellorto Briantea84 Cantù 60-58

Ore 18.00: Bsr Ace Gran Canaria- Köln 99ers 68-36

Ore 20.15: Dellorto Briantea84 Cantù-Ilan Ramat Gan 59-52

CLASSIFICA GRUPPO A

Galatasaray Sk 4

Bsr Ace Gran Canaria 2

Dellorto Briantea84 2

Ilan Ramat Gan 2

Köln 99ers 0

DAGLI ALTRI GIRONI –

Gruppo B – Venerdì 31 gennaio 2020

Bsr Amiab Albacete-Besiktas Jk Tsbt 95-76

Gsd Porto Torres-Le Cannet 86-85

Besiktas Jk Tsbt-Baski Tsop 90-58

Le Cannet-Bsr Amiab Albacete 57-95

Baski Tsop-Gsd Porto Torres 74-81

Gruppo C – Venerdì 31 gennaio 2020

Bidaideak Bilbao Bsr-Rsv Lahn-Dill 69-88

Cs Meaux Bf-Deco Group Amicacci Giulianova 64-79

Rsv Lahn-Dill – Tsk Rehab 91-53

Deco Group Amicacci Giulianova-Bidaideak Bilbao Bsr 59-85

Tsk Rehab-Cs Meaux Bf 65-64

PROGRAMMA DI DOMANI – GRUPPO A

Gruppo A – Sabato 1 febbraio 2020

Ore 10.00: Bsr Ace Gran Canaria-Galatasaray S.K.

Ore 12.15: Ilan Ramat Gan- Köln 99ers

Ore 14.30: Dellorto Briantea84 Cantù-Bsr Ace Gran Canaria

Ore 16.45: Galatasaray S.K.-Ilan Ramat Gan

Ore 19.00: Köln 99ers-Dellorto Briantea84 Cantù

