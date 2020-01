Serie A, Basket in carrozzina – S.Stefano ancora imbattuto in testa alla classifica

L’ottava giornata del campionato di Serie A di basket in carrozzina conferma il predominio in classifica dei Campioni d’Italia in carica del S. Stefano Avis, ancora a punteggio pieno dopo il netto successo in trasferta sull’SBS Montello. Distante quattro punti in classifica la coppia delle inseguitrici GSD Porto Torres e UnipolSai Briantea84 Cantù, entrambe vittoriose in trasferta, rispettivamente a Roma e a Sassari, ma con sensazioni decisamente differenti: i sardi si impongono con autorevolezza su un campo ostico come quello del Santa Lucia, mentre i canturini soffrono a lungo contro l’ultima della classe, strappando il successo solo in volata, nella prima uscita del nuovo tecnico Daniele Riva, subentrato in settimana al dimissionario Marco Bergna. Al quarto posto si conferma la Deco Group Amicacci Giulianova, che vince in casa contro un 3A Millennium Basket mai realmente in partita.

Dopo la prima giornata del girone di ritorno quindi, i rapporti di forza si fanno più delineati nel massimo campionato, con le prime quattro tutte vittoriose: non sorprende più il rendimento del S. Stefano Avis, che se possibile riesce ancora a migliorare partita dopo partita, acquisendo maggiori sicurezze e consapevolezza. Eloquente è il 28 a 1 di parziale con cui i ragazzi di coach Ceriscioli spaccano la partita contro l’SBS Montello già nel corso del primo quarto, una partenza lampo che di fatto ha reso il resto del match pura accademia, dando continuità alla bella vittoria sul campo della Briantea84 di sette giorni fa. Spicca ancora la doppia doppia di Sabri Bedzeti (20 punti e 13 rimbalzi) nel 72 a 50 finale. Convincente anche il successo del GSD Porto Torres a Roma sul Santa Lucia: i sardi sono una volta di più guidati dalla vena offensiva della coppia più prolifica di questa Serie A (Mateusz Filipski autore di 29 punti, Sofyane Mehiaoui 24, conditi da ben 13 assist), e salgono oltre la doppia cifra di vantaggio già nel corso del primo quarto, senza mai dare la possibilità ai romani di rientrare. Non basta al Santa Lucia la bella prestazione del britannico Martin Edwards, che firma 30 punti e 10 rimbalzi, insufficienti però nel 78 a 64 della sirena. Ben più complessa la vittoria dell’UnipolSai Briantea84 Cantù al Palaserradimigni di Sassari contro la Dinamo Lab, ultima della classe: i lombardi barcollano a lungo nel corso di un primo tempo che li vede in svantaggio anche di 10 punti, prima di riaggrapparsi alla partita nella ripresa, quando faticosamente riescono a completare la rimonta e a vincere in volata 66 a 64. Determinante per il successo è stato il cambio di ritmo dettato da Adolfo Damian Berdun (27 punti per l’argentino) e i canestri pesanti nel finale di Simone De Maggi, che hanno frustrato l’ottima prestazione della Dinamo Lab Banco di Sardegna, che ha sprecato all’ultimo possesso la prospettiva dell’overtime con un tiro finito sul ferro di Fabio Raimondi (comunque tra i protagonisti, con 18 punti a referto). Vince infine la Deco Group Amicacci Giulianova in casa contro la 3A Millennium Basket di Padova: gli abruzzesi indirizzano il match nel secondo quarto, quando scavano il gap decisivo che conserveranno sino al 75 a 61 finale. Ottima la prestazione di Galliano Marchionni, che sigla 22 punti con 11 tiri dal campo in 27’ di gioco. Giulianova si conferma così al quarto posto, distanziando di due punti il Santa Lucia Roma.

Il campionato ora osserverà due settimane di sosta, per dare spazio ai Preliminari di Champions League. Si tornerà in campo l’8 febbraio per la nona giornata di stagione regolare.

8^ GIORNATA

Dinamo Lab Banco di Sardegna – UnipolSai Briantea84 Cantù 64 a 66

Santa Lucia Roma – GSD Porto Torres 64 a 78

SBS Montello – S. Stefano Avis 50 a 72

Deco Group Amicacci Giulianova – 3A Millennium Basket 75 a 61

LA CLASSIFICA

16 pti: S. Stefano Avis.

12 pti: GSD Porto Torres e UnipolSai Briantea84 Cantù

8 pti: Deco Group Amicacci Giulianova

6 pti: Santa Lucia Roma

4 pti: 3A Millennium Basket e SBS Montello

2 pti: Dinamo Lab Banco di Sardegna

PROSSIMO TURNO (8.2.2020)

Ore 15.30: Dinamo Lab Banco di Sardegna – Santa Lucia Roma

Ore 17: S. Stefano Avis – Deco Group Amicacci Giulianova

Ore 20: 3A Millennium Basket – SBS Montello

Ore 20.30: UnipolSai Briantea84 Cantù – GSD Porto Torres

FONTE: Uff. Comunicazione FIPIC