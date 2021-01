Serie A FIPIC, sabato riparte il campionato

Sabato 23 gennaio 2021 torna il massimo campionato italiano di pallacanestro in carrozzina. Quasi undici mesi dopo la sospensione della stagione 2019/2020, la Serie A riparte con un formato nuovo e una post-season ridisegnata per limitare il numero di partite di ciascuna squadra, alla luce della contingente emergenza sanitaria tuttora in corso.

La stagione regolare della Serie A 2021 sarà composta da due gironi da quattro squadre: nel Girone A figurano S. Stefano Avis, Deco Group Amicacci Giulianova, Studio 3A Padova Millennium Basket e Dinamo Lab Sassari; il Girone B è composto da UnipolSai Briantea84 Cantù, Key Estate GSD Porto Torres, SBS Montello e Farmacia Pellicanò Reggio Calabria BIC.

Al termine della stagione regolare verranno stilate due classifiche per stabilire gli accoppiamenti dei quarti di finale, da disputarsi con incontri di andata e ritorno a partire dal 6 marzo (e con differenza canestri come criterio discriminante in caso di pareggio). Seguiranno le semifinali (sempre con il format del doppio confronto) e poi la finale Scudetto, al meglio delle tre partite, con gara uno programmata per il 10 aprile. I piazzamenti dal terzo all’ottavo posto verranno stabiliti da una serie di incroci con partite di andata e ritorno. Non sono previste retrocessioni in Serie B.

Rispetto alla stagione 2019/2020, tra le partecipanti si registra la novità della Reggio Calabria Bic, al primo campionato di Serie A della propria storia, in sostituzione del Santa Lucia Roma, che ha scelto di ripartire dalla Serie B.

Come prologo all’inizio del massimo campionato, lo scorso 13 e 14 novembre a Grottaglie (Taranto), la Fipic ha organizzato la Final Four di Coppa Italia – Trofeo Antonio Maglio, primo ritorno all’attività agonistica dopo lo stop imposto dal Covid: ad alzare il trofeo è stata la UnipolSai Briantea84 Cantù, che ha battuto i rivali del S. Stefano Avis 64 a 46.

La prima giornata di sabato 23 gennaio vedrà l’esordio dei campioni d’Italia in carica del S. Stefano Avis a Sassari contro la Dinamo Lab (ore 15); sempre nel girone A, la Deco Group Amicacci ospiterà il Padova Millennium Basket (ore 15); nel girone B, trasferta a Reggio Calabria per la UnipolSai Briantea84 Cantù (palla a due alle ore 19) ed esordio casalingo per il Key Estate GSD Porto Torres contro l’SBS Montello (ore 15).

La Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina si è impegnata per la stagione 2021 nella produzione e trasmissione in diretta streaming di una partita di stagione regolare ogni settimana: si parte dal match tra Deco Group Amicacci Giulianova e Studio 3A Padova Millennium.

SERIE A – GIORNATA 1

Girone A

Dinamo Lab Banco di Sardegna – S. Stefano Avis (ore 15)

Deco Group Amicacci Giulianova – Studio 3A Padova Millennium (ore 15) – diretta streaming sui canali Fipic.

Girone B

Key Estate GSD Porto Torres – SBS Montello (ore 15)

Reggio Calabria Bic Farmacia Pellicanò – UnipolSai Briantea84 Cantù (ore 19).

–

Ufficio Comunicazione FIPIC