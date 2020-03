UFFICIALE – Emergenza coronavirus, cancellate tutte le coppe europee del Basket in Carrozzina

A seguito delle ultime notizie legate all’emergenza sanitaria COVID-19, la Iwbf Europe (International wheelchair basketball federation) ha annunciato la cancellazione di tutte le coppe europee di basket in carrozzina della stagione 2019-2020: Champions League, Euroleague1, Euroleague2, Euroleague3 e il torneo di qualificazione all’Europeo 2021.

La Dellorto Briantea84 Cantù, dopo il Preliminary Round di Champions League disputato a Meda (31 gennaio-1 febbraio), aveva conquistato l’accesso alla fase finale dell’Euroleague1 che si sarebbe dovuta disputare a Badajoz (Spagna) dal 23 al 26 aprile.

La nota dell’Iwbf:

“Molte federazioni nazionali hanno già deciso di sospendere o annullare i propri campionati e tornei. La Iwfb Europe ha tenuto conto del benessere di tutti in questa difficile situazione e il Consiglio Esecutivo federale ha valutato attentamente come questo potesse impattare sui programmi delle manifestazioni europee di aprile e maggio. Non è mai facile decidere di cancellare una competizione e ci dispiace per aver fatto questa scelta, ma era importante per proteggere la salute dei nostri membri”.