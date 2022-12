7DAYS EuroCup, Round 6: l’Aquila Basket si sblocca e vince sul finale contro Gran Canaria

QUINTETTO BASE TRENTO: Lockett, Spagnolo, Atkins, Crawford, Udom

QUINTETTO BASE GRAN CANARIA: Shurna, Diop, Slaughter, Brussino, Albicy

La Dolomiti Energia Trentino getta il cuore oltre l’ostacolo e si concede, finalmente, una serata europea di gioia e sorrisi: il successo 75-72 ottenuto contro Gran Canaria vale tantissimo, non solo perché i bianconeri colgono la prima vittoria stagionale in EuroCup, ma soprattutto perché lo fanno contro una corazzata della coppa, capolista del girone e della Liga ACB. Una grande difesa si squadra è la costante dei bianconeri all’interno dei 40′, in una partita in cui in attacco si alternano tanti protagonisti differenti: i 12 punti a testa di Lockett e del rientrante Flaccadori, i 13 di Spagnolo alla fine miglior realizzatore dei suoi. La Dolomiti Energia resta dentro la partita per 40’ e piazza il colpaccio nel finale. Con il brivido, ma con merito.

La cronaca | Coach Lele Molin conferma in quintetto con Spagnolo in cabina di regia e la coppia Udom-Atkins nei lunghi: una tripla di Matteo sblocca l’attacco dei bianconeri, che dopo il buon avvio degli ospiti producono un 8-0 di break (8-5); la potenza di Diop sotto canestro e le scorribande di Bassas aiutano però gli spagnoli a chiudere avanti i primi 10’ (19-22), sfruttando anche le troppe palle perse dei bianconeri. La Dolomiti Energia gioca la sua partita a viso aperto provando a far valere i propri punti di forza al cospetto di una delle big dell’EuroCup: Flaccadori e Atkins tengono lì i padroni di casa, Lockett firma il sorpasso (29-28). Il finale di quarto però anche stavolta sorride a Gran Canaria: tripla sulla sirena di Slaughter e 34-38 a metà partita.

Al rientro sul parquet sono Spagnolo e Lockett a far ingranare le marce alte all’attacco dei bianconeri: due triple dell’ala americana, le solite invenzioni del numero 9 e Dolomiti Energia capace di impattare a quota 44 a 5’ dalla fine del terzo quarto. Brussino e Inglis allontanano i “gialli”, ma Trento c’è, eccome: tre triple consecutive di Conti, Udom e Atkins tengono i padroni di casa a -2 dopo 30’ di gioco (53-55). Flaccadori e Udom danno linfa alle speranze trentine (60-60), Grazulis dall’angolo fa esplodere di gioia il pubblico della BLM Group Arena (66-64). Il finale è al cardiopalma: la difesa dei bianconeri fa paura ai bombardieri spagnoli, Flaccadori infila la tripla del 71-68 a 36” dalla fine. Ancora una volta l’Aquila deve aggrapparsi alla propria solidità difensiva: Udom conquista un rimbalzo cruciale, Brussino segna da 3 (73-71 a 21” dalla fine). Dopo una persa di Trento Albicy sbaglia in lunetta, non Spagnolo: e l’ultima preghiera degli ospiti si infrange sul ferro.

Le parole di coach Lele Molin | «Finalmente è arrivata questa prima vittoria in EuroCup: siamo molto contenti di questo risultato e della nostra prestazione, faccio i complimenti ai miei ragazzi perché oggi hanno giocato una partita molto seria e consistente. Nella prima metà del match abbiamo fatto un po’ di fatica, concedendo troppi punti facili ai nostri avversari in transizione: nel secondo tempo invece abbiamo ulteriormente costretto a basse percentuali l’attacco di Gran Canaria, limitando soprattutto il loro tiro da tre che era uno dei temi della partita. Noi invece abbiamo chiuso con un buon 45% dall’arco e mantenuto altissimo il livello della nostra difesa di squadra. Stasera abbiamo avuto attenzione: una difesa solida poi ti permette di essere più rilassato in attacco, abbiamo avuto una buona circolazione di palla».

TRENTO 75 – GRAN CANARIA 72

(19-22; 15-16; 19-17; 22-17)

Trento: Lockett 12, Spagnolo 13, Atkins 8, Crawford 5, Udom 9, Conti 5, Forray 5, Zangheri ne, Flaccadori 12, Delll’Anna ne, Ladurner 0, Grazulis 6

Gran Canaria: Shurna 6, Diop 21, Slaughter 3, Brussino 8, Albicy 3, Inglis 6, Balcerowski 0, Bassas 5, Benite 14, Salvo 4, Mutaf ne, Stevic 2