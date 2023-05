ABA Liga – Il Partizan non delude, in semifinale lo attende il Cedevita Olimpija

Mentre è iniziata da poco Gara 2 della semifinale tra la Stella Rossa e il Budućnost, è noto l’ultimo team che ha staccato il pass per le semifinali di ABA Liga. La truppa in canotta nera di Željko Obradović, dopo aver rischiato (e non poco) la clamorosa uscita di scena contro la sorpresa SC Derby dello sloveno Andrej Žakelj, è riuscita ad imporsi in gara 3 con l’appeal della prima della classe (112:83 il risultato finale di ieri).

Coach Obradović, da gran signore e persona di grande esperienza, non ha dimenticato di complimentarsi con la squadra avversaria, che ha messo a dura prova i suoi giocatori: “Faccio i miei complimenti al Studentski centar per quanto ha dimostrato nella stagione e in questi playoff. Facciamo tesoro dell’esperienza raccolta nelle due vittorie per prepararci adeguatamente alle sfide contro il Cedevita Olimpija”.

Ecco dunque le date di Gara 1 e Gara 2 tra Partizan e Cedevita:

Game 1 – domenica 28 maggio: Partizan Mozzart Bet – Cedevita Olimpija (Belgrado, h 19:30).

Game 2 – martedì 30 maggio: Cedevita Olimpija – Partizan Mozzart Bet (Ljubljana, h 18:00).