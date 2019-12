ACB Liga Endesa, 13ª giornata: Cade il Barca in casa contro l’Unicaja, Real solo al comando

CLUB JOVENTUT BADALONA-BAXI MANRESA 104-106 Manresa vince il derby catalano deciso dal un canestro a 1,7 secondi dalla fine di David Kravish. I verdinegros non sono in grado di gestire i sette punti di vantaggio (102-95) che avevano a 2’ dal termine. Prepelic è autore di un’altra ottima prestazione con 29 punti dimostrandosi però umano nello sbagliare la gestione dei possessi finali. Una tripla di Baez e il canestro finale di Kravish chiudono l’incontro permettendo agli ospiti di abbandonare la zona retrocessione. MVP del match Ryan Toolson con 30 punti.

HERBALIFE GRAN CANARIA-MONBUS OBRADOIRO 102-100 dts Gran Canaria torna in zona playoff e Copa del Rey grazie alla vittoria dopo due over time contro Obradoiro. MVP dell’incontro è il pivot Matt Costello con 22 punti, 14 rimbalzi e 35 di valutazione. A nulla è servita l’ottima prestazione della coppia Kravic-Brodziansky, 41 punti in due.

UCAM MURCIA-KIROLBET BASKONIA 75-86 Il Baskonia vince in casa di Murcia in una partita iniziata in salita e nella quale il trio formato da Vildoza, Shields e Shengelia ha messo a referto 48 punti. Ai padroni di casa è pesata l’assenza il suo miglior giocatore, il play-guardia Askia Booker (infortunato al polso destro). Murcia si è dimostrata carente di idee nei momenti chiave del match e il Baskonia ha colto l’occasione per dimostrare di essere tornata solida e competitiva in Liga.

BARCA-UNICAJA 95-105 L’Unicaja assesta un duro colpo al Barca che perde la testa della classifica con la prima sconfitta interna. Gli uomini di Luis Casimiro interrompono la striscia di sei vittorie consecutive dei blaugrana grazie all’ottima percentuale al tiro da tre (14 su 31 contro il 6/30 messo a segno dal Barca). A brillare per i padroni di casa sono Ante Tomic (20 punti), Nikola Mirotic (17) e Abrines (14 punti nei primi 12’). Per gli andalusi bene il neo-arrivato Brizuela (15 punti), Josh Adams (19), Waczynski (15) e Carlos Suarez (12), molto più efficaci nei momenti decisivi.

CASADEMONT ZARAGOZA-MONTAKIT FUENLABRADA 75-65 Decima vittoria stagionale per Zaragoza che si trova seconda in classifica a fianco del Barca e alle spalle del Real. MVP del match Brussino con 21 punti e 22 di valutazione. Fatali a Fuenlabrada le 16 palle perse.

SAN PABLO BURGOS-RETABET BILBAO BASKET 93-95 Bouteille trascina alla vittoria i baschi con 34 punti e 39 di valutazione. Le due formazioni sono in lotta per un posto nella Copa del Rey di febbraio e si trovano rispettivamente alla nona e dodicesima posizione con uno score di 6 vittorie e 7 sconfitte.

COOSUR REAL BETIS-REAL MADRID 64-84 Il Real Madrid ha rafforzato la sua prima posizione in classifica grazie alla vittoria sul campo degli andalusi. Tra blancos, che hanno dominato l’incontro sin dalla palla a due, spicca Fabien Causeur autore di 18 punti. Al Real Betis non basta un ispirato Conger (20 punti), gli andalusi restano in coda alla classifica con sole 3 vittorie in 13 gare.

MORABANC ANDORRA-IBEROSTAR TENERIFE 76-86 Partita condizionata dalle diverse assenze tra le fila di Andorra priva di Diagne, Sy e Perez a cui non sono bastati tre giocatori in doppia cifra: Massenat 13 punti, Hannah 12 e Musli 16. L’ala Santi Yusta è stato il giocatore chiave per consegnare a Tenerife l’ottava vittoria in campionato e confermare una posizione di alta classifica. Ovazione per il georgiano Shermadini da parte del pubblico per il suo passato andorrano.

VALENCIA BASKET-MOVISTAR ESTUDIANTES 79-63 Valencia consolida la sua posizione di medio alta classifica e si conferma in un buon momento di forma. Dopo una prima parte di gara in equilibrio, Valencia cambia marcia e infila un parziale di 19-7 grazie alle iniziative di Marinkovic. Una serie di errori in casa Estudiantes non permettono ai madrileni di restare in partita chiudendo con 16 punti di svantaggio e confermandosi fanalino di coda in classifica. Per i taronja ottime le prestazioni di Labeyrie (8 punti, 12 rimbalzi e 18 di valutazione), Ndour (8 punti, 7 rimbalzi e 15 di valutazione) e Abalde (11 punti, 5 rimbalzi e 15 di valutazione).

CLASSIFICA

REAL MADRID 11-2 BARCA 10-3 CASADEMONT ZARAGOZA 10-3 IBEROSTAR TENERIFE 8-5 VALENCIA BASKET 7-6 KIROLBET BASKONIA 7-6 MORABANCA ANDORRA 7-6 CLUB JOVENTUT BADALONA 7-6 SAN PABLO BURGOS 7-6 HERBALIFE GRAN CANARIA 7-6 UNICAJA 7-6 RETABET BILBAO BASKET 6 -7 MONBUS OBRADOIRO 5-8 UCAM MURCIA 4-9 BAXI MANRESA 4-9 MONTAKIT FUENLABRADA 4-9 COOSUR REAL BETIS 3-10 MOVISTAR ESTUDIANTES 3-10

PROSSIMO TURNO

Sabato 21 dicembre: Unicaja-Casademont Zaragoza, RETAbet Bilbao-Coosur Real Betis, Iberostar Tenerife- Herbalife Gran Canaria, Monbus Obradoiro-Montakit Fuenlabrada

Domenica 22 dicembre: Movistar Estudiantes, UCAM Murcia, BAXI Manresa-Valencia Basket, Real Madrid-Morabanc Andorra, Club Joventut Badalona-Barca, KIROLBET Baskonia- San Pablo Burgos