ACB Liga Endesa, 14ª giornata: è crisi Baskonia! Real Madrid e Barcelona rulli compressori

Altra giornata molto interessante in ACB Liga Endesa. Vincono le due big del campionato, mentre il Baskonia di Polonara è in netta crisi. Tutto il recap completo di seguito.

UNICAJA MALAGA-CASADEMONT ZARAGOZA 75-81 L’Unicaja cade in casa contro una Zaragoza che conferma il suo ottimo momento di forma. Per gli andalusi è fatale la terribile percentuale dalla lunga distanza: 11% con 3/27. Jonathan Barreiro è il miglior realizzatore dell’incontro con 16 punti. Grazie a questa vittoria gli ospiti torneranno al Martin Carpena in febbraio per prendere parte alla Copa del Rey.

RETABET BILBAO-COOSUR REAL BETIS 75-69 Gli uomini di Mumbrù battendo gli andalusi del Real Betis possono continuare a sognare una posizione di classifica medio alta. Balvin e Bouteille sono i trascinatori per i baschi. Per il primo 15 punti, 6 rimbalzi e 4 stoppate, per il secondo 23 punti e 23 di valutazione. Il Real Betis è costretto ad inseguire per tutto il match arrivando ad un solo punto di svantaggio (61-60) con 5 minuti e 35” da giocare. E’ proprio al termine che emerge la superiorità di Bilbao che riprende in mano la gara chiudendola con 6 punti di vantaggio. Per gli ospiti bene Oliver (14 punti e 16 di valutazione) nonostante alcune palle perse in momenti chiave, Conger (13 punti e 14 di valutazione) e Niag con i suoi 12 rimbalzi.

IBEROSTAR TENERIFE-HERBALIFE GRAN CANARIA 100-79 Tenerife si aggiudica il derby canario grazie ad una netta vittoria propiziata da un ispirato Shermadini; per lui 32 punti e 42 di valutazione. Oltre alla grande prova del pivot georgiano spiccano Huertas per impostazione di gioco e punti, Santi Yusta per l’ottima difesa e Diez sotto canestro con 10 rimbalzi.

MONBUS OBRADOIRO-MONTAKIT FUENLABRADA 78-77 I madrileni restano in fondo nella parte bassa della classifica con sole quattro vittorie mentre i galiziani si trovano in una posizione più tranquilla a ridosso delle prime otto con un bilancio di 6 vittorie e 8 sconfitte.

MOVISTAR ESTUDIANTES-UCAM MURCIA 91-70 Debutto con sorriso per Alexa Avramovic con la maglia dell’estudiantes. L’ex Varese appena ceduto da Malaga ha potuto festeggiare la vittoria con una solida prestazione da 12 punti e 4 assist. I madrileni hanno così agganciato murcia in classifica a 4 vittorie e 10 sconfitte. Prestazione opaca degli ospiti che hanno perso 18 palloni a fronte di soli 12 assist. Miglior realizzatore Asia Booker con 19 ma solo 9 di valutazione.

BAXI MANRESA-VALENCIA BASKET 79-76 Ai taronja non basta un grande ultimo quarto per rimontare una gara che li ha visti inseguire per 38’. Manresa parte subito fortissimo e chiude il primo quarto in vantaggio per 31 a 14. Nel secondo periodo il divario aumenta fino ad un massimo di 18 punti prima del riavvicinamento ospite. Ai valenciani non bastano i 20 punti di Loyd e un’ultima frazione da 19-28 per portare a casa la vittoria. La partita è decisa da una tripla di Toolson nell’ultima azione disegnata da coach Pedro Martinez a solo 2.7 secondi dal termine. Quinta vittoria per i catalani e brutta battuta d’arresto per gli uomini di Ponsarnau in vista della Copa del Rey.

REAL MADRID-MONBUS ANDORRA 91-60 Al Real capolista solitario è bastato un tempo per mettere in chiaro quale sia al momento la squadra più in forma in ACB (e forse in Europa viste le 10 vittorie consecutive in Eurolega). Mostruoso il 50-14 al ventesimo minuto contro un’avversaria di comunque buon livello come Andorra. Tanti giocatori in doppia cifra tra i blancos guidati dai 14 di Thompkins, mentre per gli ospiti da segnalare solo i 17 +7 rimbalzi di Musli.

CLUB JOVENTUT BADALONA-BARCA 80-95 Il Barca ritrova la vittoria in Liga Endesa sul parquet di Badalona. Nel derby catalano i padroni di casa non sono stati in grado di dare continuità al loro gioco e dare battaglia alle stelle blaugrana. Tra le fila degli ospiti emergono le prestazioni di Mirotic e Hanga con 25 e 12 punti. Per la Penya bene Conor Morgan con 18 punti in 26’.

KIROLBET BASKONIA-SAN PABLO BURGOS 74-82 Partita decisa nell’ultimo quarto con un parziale di 18-28 in favore degli ospiti che mettono un piede in Copa del Rey. Sono cinque i giocatori in doppia cifra per Burgos tra cui spiccano Vitor Benite e Thad McFadden con 19 a testa. Per i baschi i 20 punti di Shields non sono stati sufficienti per strappare la vittoria ed uscire dal gruppo di sette squadre a pari punti.

CLASSIFICA:

REAL MADRID 12-2 BARCA 11-3 CASADEMONT ZARAGOZA 10-3 IBEROSTAR TENERIFE 9-5 SAN PABLO BURGOS 8-6 VALENCIA BASKET 7-7 KIROLBET BASKONIA 7-7 CLUB JOVENTUT BADALONA 7-7 RETABET BILBAO BASKET 7 -7 MORABANCA ANDORRA 7-7 UNICAJA 7-7 HERBALIFE GRAN CANARIA 7-7 MONBUS OBRADOIRO 6-8 BAXI MANRESA 5-9 UCAM MURCIA 4-10 MOVISTAR ESTUDIANTES 4-10 MONTAKIT FUENLABRADA 4-10 COOSUR REAL BETIS 3-11

PROSSIMO TURNO ACB LIGA ENDESA:

Sabato 28 dicembre: UCAM Murcia-RETAbet Bilbao, Monbus Obradoiro-Movistar Estudiantes, Herbalife Gran Canaria- San Pablo Burgos, Casademont Zaragoza-KIROLBET Baskonia

Domenica 29 dicembre: Montakit Fuenlabrada-Unicaja, Coosur Real Betis-BAXI Manresa, Morabanc Andorra-Club Joventut Badalona, Barca-Real Madrid

