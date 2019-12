ACB Liga Endesa, 15ª giornata: Clásico al Barcelona! Cook e Bourousis decisivi per Gran Canaria

15ª giornata in ACB Liga Endesa. Importantissima giornata, non solo per il clásico ma anche per le altre sfide molto equilibrate e combattute.

VALENCIA BASKET-IBEROSTAR TENERIFE 98-91 I taronja concludono al meglio l’anno con una convincente vittoria su una Tenerife mai doma. Un grande Dubljevic, MVP di giornata dopo esserlo stato anche del round di Eurolega, ha trascinato i suoi con 21 punti, 8 rimbalzi e3 assist. Decisiva anche la regia sempre attenta di Colom e Van Rossom e i 14 punti, tutti negli ultimi 10’, di Abalde. Il trio delle meraviglie di Tenerife (Huertas, Shermadini e Yusta) non è riuscito a strappare la vittoria nonostante la solita buona prova. Da sottolineare soprattutto i 15 punti e 14 assist di o metronomo, molti dei quali per i 17 punti di sherminator.

UCAM MURCIA-RETABET BILBAO 56-57 Un triple ganador sulla sirena di Alex Bouteille ha consegnato ai baschi la vittoria in un incontro tesissimo e a basso punteggio. Il francese è risultato il migliore tra i suoi con 20 punti e l’unico a segnare da oltre l’arco (3/6 da tre per il 3/20 di squadra). Per i padroni di casa hanno brillato i soliti Booker (25 punti ma 9/24 dal campo e 5 perse) e Jarell Eddie con 17.

MONBUS OBRADOIRO-MOVISTAR ESTUDIANTES 78-57 Netta vittoria interna per la compagine galiziana contro un Estudiantes ancora in netta difficoltà. MVP Brodziansky con 20 punti e 6 rimbalzi. Ai madrileni non è bastato un ottimo Avramovic da 17 punti. Il serbo ex Varese (appena approdato nella capitale da Malaga) si è subito preso sulle spalle la squadra grazie a prestazioni maiuscole e grande leadership, ma ai suoi serviranno migliore organizzazione sui due lati del campo per provare a risalire in classifica.

HERBALIFE GRAN CANARIA-SAN PABLO BURGOS 92-89 GranCa vince con Burgos e la aggancia nel “gruppone” a 8 vinte e 7 perse. Decisivo il duo ex Olimpia Milano Cook-Bourousis. L’americano con passaporto montenegrino ha ispirato i compagni con 12 assist, mentre il greco ha aperto il campo sfruttando la sua doppia dimensione (15 punti con 2/4 da due e 2/2 da tre). Tra gli ospiti hanno brillato i soliti Clark, Fitipaldo e McFadden.

CASADEMONT ZARAGOZA-KIROLBET BASKONIA 101-80 Prosegue la crisi del Baskonia. La squadra di Vitoria esce pesantemente sconfitta anche dal campo di Saragozza, sorpresa della stagione e capolista assieme agli “alieni” di Real e Barca. Tra i padroni di casa spiccano isoliti Ennis (19), Alocen e Brussino (15 a testa). I Baschi hanno pagato una difesa praticamente assente e lo scarso apporto della panchina (13 punti totali di cui 5 da Polonara). Devastante invece il loosing effort dell’ex Trento Shields, autore di 28 punti con 10/15 dal campo.

MONTAKIT FUENABRADA-UNICAJA 81-82 Grande rimonta dell’unicaja che con un quarto periodo da 13-29 è risucita a sbancare il campo del Fuenlabrada. Tra i madrileni bene gli ex italiani. 8 punti con 2/3 da 3 per karvel Anderson e 14 punti per air Congo Eyenga. A Guidare la rimonta degli andalusi un sontuoso Brizuela (16) letale da oltre l’arco con 5/9 da tre.

COOSUR REAL BETIS-BAXI MANRESA 88-89 Seconda vittoria consecutiva con il minimo scarto per i catalani, capaci di sbancare il campo del fanalino di coda Real Betis grazie a un ultimo quarto da 33 punti a segno. Nonostante non riesca a schiodarsi dal fondo della classifica buoni segnali per coach Segura, la cui squadra è andata a segno con tutti gli uomini scesi in campo. Toolson, del Manresa, è stato il migliore in campo con 28 punti e 6/9 da tre.

MORABANC ANDORRA-CLUB JOVENTUT BADALONA 90-76 Andorra sfrutta il fattore campo e stacca Badalona in classifica. Grande prova di squadra dei padroni di casa, con Jelinek (6/10 da tre e 23 punti) sugli scudi. Nelle file dei catalani 40 punti in due per Omic (8/11 da due e 13 rimbalzi) e Prepelic (22 con 10/10 ai liberi).

BARCA-REAL MADRID 83-63. Qui il recap completo.

CLASSIFICA ACB LIGA ENDESA:

REAL MADRID 12-3 BARCA 12-3 CASADEMONT ZARAGOZA 12-3 IBEROSTAR TENERIFE 9-6 VALENCIA BASKET 8-7 SAN PABLO BURGOS 8-7 MORABANCA ANDORRA 8-7 RETABET BILBAO BASKET 8 -7 UNICAJA 8-7 HERBALIFE GRAN CANARIA 8-7 KIROLBET BASKONIA 7-8 CLUB JOVENTUT BADALONA 7-8 MONBUS OBRADOIRO 7-8 BAXI MANRESA 6-9 UCAM MURCIA 4-11 MONTAKIT FUENLABRADA 4-11 MOVISTAR ESTUDIANTES 4-11 COOSUR REAL BETIS 3-12

PROSSIMO TURNO ACB LIGA ENDESA:

Sabato 4 gennaio: Unicaja-Monbus Obradoiro, Morabanc Andorra-Casademont Zaragoza, RETAbet Bilbao-Movistar Estudiantes, San Pablo Burgos-Barca

Domenica 5 gennaio: KIROLBET Baskonia-BAXI Manresa, Club Joventut Badalona-UCAM Murcia, Coosur Real Betis-Herbalife Gran Canaria, Iberostar Tenerife-Montakit Fuenlabarada

Lunedì 6 gennaio: Real Madrid-Valencia Basket