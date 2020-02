ACB Liga Endesa, 21ª giornata: il Barcellona mantiene la vetta. Campazzo show

SAN PABLO BURGOS-MORABANC ANDORRA 94-88 Vittoria importante per Burgos che ritrova fiducia e esceda un brutto momento (6 le sconfitte nelle ultime 9 gare). Andorra non è riuscita ad esprimere il suo solito gioco sbagliando forzando diverse conclusioni e rimanendo in partita solo grazie ai tiri liberi (33 tentativi contro i 24 dei padroni di casa). Al Coliseum il migliore in campo è Earl Clark con 23 punti e 9 rimbalzi.

BAXI MANRESA CASADEMONT ZARAGOZA 85-67 Manresa interrompe la striscia di 3 sconfitte consecutive battendo Saragozza. I catalani sono hanno fermato gli ospiti che si trovavano al secondo posto in classica insieme al Real grazie ad un’ottima prestazione difensiva e alla superiorità a rimbalzo (44 a 32). Cvetkovic il migliore con 22 punti e 30 di valutazione. Segue Kravish con 20 punti, 11 rimbalzi e 27 di valutazione. Per Zaragoza solo Brussino in doppia cifra (11 punti).

RETABET BILBAO-UNICAJA 98-95 Bilbao si conferma in un momento di ottima forma nell’anno del ritorno alla massima categoria. Tredicesima vittoria in ventuno giornate per i baschi che si presenteranno a Malaga giovedì per sfidare il Real Madrid nei quarti di finale di Copa del Rey. A trascinare alla vittoria los hombres de negros sono Lammers (17 punti, 5 rimbalzi, 2 stoppate e 24 di valutazione) chiave nel periodo finale, e Kulboka (18 punti, 5 rimbalzi e 22 di valutazione) con un’ottima gara dal primo all’ultimo minuto. Agli andalusi non sono bastati i quattro giocatori in doppia cifra: Thompson (13), Jaime Fernandez (20), Brizuela (21) e Adams (18).

KIROLBET BASKONIA-MONBUS OBRADOIRO 83-69 Un solido Baskonia conferma il suo momento di crescita grazie ad una vittoria netta ai danni dell’Obradoiro. La squadra basca ha condotto gran parte della partita con qualche disattenzione solo ad inizio secondo quarto. Ottima prova difensiva e netta superiorità a rimbalzo per i padroni di casa tra cui spicca la prestazione di Shengelia con 19 punti, 7 rimbalzi e 33 di valutazione. Per i galiziani è Kravic il migliore con una doppia doppia da 20 punti e 13 rimbalzi.

REAL MADRID-COOSUR REAL BETIS 93-69 Gli andalusi restano in partita solo i primi 3’ per poi soccombere allo strapotere blancos. I padroni di casa infilano un parziale di 20-1 in 4 minuti e mezzo e fissano il punteggio sul 24-9, soffocando così le speranze ospiti. 53-31 all’intervallo e seconda metà gara in controllo per gli uomini di Laso. Altra eccellete prova di Campazzo che distribuisce 13 assist in 21’ sul parquet. I madrileni restano così al secondo posto in classifica ad inseguire il Barca staccato solo per una vittoria.

CLUB JOVENTUT BADALONA-MONTAKIT FUENLABRADA 79-81 Un canestro di Richotti a due secondi dal termine e un recupero nell’ultimo attacco verdinegro hanno consentito a Fuenlabrada di espugnare il campo di Badalona dopo dieci sconfitte consecutive. Miglior marcatore della partita Karvel Anderson con 23 punti.

HERBALIFE GRAN CANARIA-BARCA 65-81 Vittoria senza problemi per i blaugrana sul parquet di Gran Canaria. Difesa quasi perfetta e ottimo gioco interno per i catalani nonostante l’assenza di Mirotic, tenuto a riposo in vista della Copa del Rey. Ottima prova del tridente Oriola-Higgins-Tomic in grado di mettere a referto 44 punti, più della metà del totale. Burjanadze il migliore dei padroni di casa con 13 punti e 16 di valutazione.

MOVISTAR ESTUDIANTES-VALENCIA BASKET 73-77 Il Valencia riesce a strappare la vittoria contro un combattivo Estudiantes. Partita tirata, decisa solo nel finale da una tripla del capitano Dubljevic e un rimbalzo offensivo del montenegrino che ha permesso il canestro da due punti di San Emeterio a sigillare il punteggio. In casa Estu buona la prova dell’ex Varese Avramovic 15 punti e 3 rimbalzi.

UCAM MURCIA-IBEROSTAR TENERIFE Si giocherà giovedì 19 marzo alle ore 18:00. La partita è stata posticipata per permettere a Tenerife di partecipare alla finale di Coppa Intercontinentale.

CLASSIFICA

BARCA 17-4 REAL MADRID 16-5 CASADEMONT ZARAGOZA 15-6 IBEROSTAR TENERIFE 13-7 RETABET BILBAO BASKET 13-8 MORABANCA ANDORRA 12-9 VALENCIA BASKET 11-10 UNICAJA 11-10 SAN PABLO BURGOS 11-10 KIROLBET BASKONIA 10-11 HERBALIFE GRAN CANARIA 9-11 CLUB JOVENTUT BADALONA 9-12 MONBUS OBRADOIRO 9-12 BAXI MANRESA 9-12 UCAM MURCIA 6-14 COOSUR REAL BETIS 6-15 MONTAKIT FUENLABRADA 4-15 MOVISTAR ESTUDIANTES 5-16

PROSSIMO TURNO:

Sabato 29 febbraio: Iberostar Tenerife- Club Joventut Badalona, Casademont Zaragoza-Movistar Estudiantes, Montakit Fuenlabrada-KIROLBET Baskonia, Morabanc Andorra-Herbalife Gran Canaria

Domenica 1 marzo: Barca-BAXI Manresa, Monbus Obradoiro-UCAM Murcia, Coosur Real Betis-RETAbet Bilbao, Unicaja-Real Madrid, Valencia Basket-San Pablo Burgos