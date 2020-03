ACB Liga Endesa. Giocatore positivo al Covid 19. Il Real Madrid in quarantena

Quarantena per il Real Madrid. La positività al Covid 19 di un giocatore della squadra di Aito (si parla di Trey Thompkins) ha messo in isolamento tutto il gruppo di giocatori e staff. In quarantena anche la squadra di calcio del Real visto che nella Ciudad Deportiva ci sono locali condivisi da entrambi i gruppi. La struttura di Valdebebas è stata chiusa, in isolamento finiscono anche tutti coloro che operano intorno al quartier generale dei blancos. Le gare che dovevano disputare le squadre erano già state rinviate per l’emergenza Corona Virus.